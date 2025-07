Była zmiana, nie ma zmiany? Wiadomości Google cofają ją bo irytowała

W czerwcu Google wprowadziło zmianę w interfejsie użytkownika w Wiadomościach, która połączyła przyciski aparatu i galerii w jednym. Dotknięcie nowego przycisku otwierało nowy widok z obrazem aparatu u góry i najnowszymi zdjęciami z galerii poniżej. Użytkownicy mogli przesuwać sobie je palcem w górę, aby uzyskać dostęp do całej galerii, ale zmiana ta nie przyjęła się z jakimś większym entuzjazmem. Raczej była postrzegana jako utrudnienie.

Wiele osób w mediach społecznościowych skrytykowało ten układ i większość z nich nie chciała za każdym razem widzieć aparatu. Inni z kolei uważali, że dostęp do galerii stał się przez to dwuetapowy.

Google cofnie wprowadzone zmiany?

Całe szczęście Google reaguje na sugestie i opinie użytkowników niemal z prędkością światła. Podobno powraca do starego układu i do oddzielnych przycisków aparatu i galerii. Niektórzy użytkownicy Reddita już zgłaszają, że po naciśnięciu ikony "+" w czacie pojawiają się dwa oddzielne przyciski "Aparat" i "Galeria". Użytkownicy mogą odetchnąć z ulgą. Ulepszenie, które nie okazało się ulepszeniem, zostanie cofnięte i raczej prędko nie powróci.

Zmiana ta jeszcze nie wydaje się szeroko wprowadzana, ale to wyraźny sygnał, że testy trwają nadal. Nie ma co kombinować przy interfejsie, jeśli użytkownikom to się nie podoba. Najwyraźniej Google testuje interfejs po raz kolejny, kierując się opiniami użytkowników.