Internet w Polsce zwolnił. Zagrożenie epidemiczne obciążyło także łącza

Zagrożenie epidemiczne COVID-19 sprawiła, że mnóstwo ludzi zostało w domach. Wiele firm w końcu przekonało się do pracy zdalnej, zaskakująco dobrze idzie też nauka na odległość. To wszystko wiąże się z dodatkowym obciążeniem naszych domowych łączy.

Podczas gdy łącza biurowe leżą odłogiem, domowe są wykorzystywane jak nigdy wcześniej. SpeedTest.pl podsumował statystyki z ostatnich dni i zauważył spadki średnich prędkości przesyłania danych. Raport został przygotowany dzięki aplikacjom do pomiaru prędkości łączy, dostępnym w różnych krajach, przy czym skupił się na Polsce i Włochach.

Łącza mobilne

Na poniższym wykresie SpeedTest.pl pokazuje spadek średniej prędkości łączy mobilnych w wybranych krajach w ciągu ostatnich dni. Wyraźnie widać, że izolacja Lombardii i północnych prowincji Włoch miała ogromny wpływ na obciążenie łączy 3G i LTE. W ciągu niecałych dwóch tygodni średnia prędkość włoskich łączy spadła o kilka Mb/s.

W Polsce obserwujemy to samo, ale z około tygodniowym opóźnieniem. Stan zagrożenia epidemicznego mocno odbił się na efektywnej prędkości łączy. Z dnia na dzień drastycznie zmieniły się nawyki abonentów. Play poinformował, że transmisja danych w jego sieci wzrosła w ostatnich dniach o 40 proc.

Maksymalne obciążenie sieci nie powinno znacząco różnić się od tego, co operatorzy obserwują podczas wieczornego szczytu, weekendów i świąt. Sieci szkieletowe są na to przygotowane. W Polsce w ciągu ostatnich czterech dni pojawiły się jednak spadki prędkości na poziomie 10-15 proc., zależnie od miejsca. Mogą pojawić się utrudnienia lokalne, ale nie są to spadki, które jakkolwiek uniemożliwią nam korzystanie z internetu mobilnego.

Podobnego wzrostu obciążenia nie widać w krajach, w których przesyłanie danych jest relatywnie drogie. W Polsce łącze LTE jest często zamiennikiem „kablowego”.

Łącza stacjonarne

Drobny spadek średniej prędkości przesyłania danych jest widoczny także na łączach stacjonarnych. Łącza „przytkały się” niemal natychmiast po ogłoszeniu zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni.

Wpływ na te wyniki może mieć także zwiększona liczba pomiarów, jakich dokonaliśmy po ogłoszeniu przez WHO europejskiej pandemii COVID-19. Myślę, że wszyscy spodziewali się większego obciążenia łączy i dla pewności sprawdzali, czy wszytko jest w porządku. Nic dziwnego – dla wielu Polaków dostęp do internetu jest równoważny z możliwością pracy zdalnej i kontaktów z bliskimi.

Obliczenia wykonano na platformie fireprobe.net na podstawie 877 tys. pomiarów prędkości łączy 3G i LTE oraz 3,3 mln wyników pomiarów polskich łączy stacjonarnych z aplikacji webowej SpeedTest.pl.

Jak mają się wasze łącza? Dajcie znać w komentarzach. Od siebie mogę dodać, że światłowód Orange w południowej części Łodzi staje na wysokości zadania i nie zauważyłam żadnych opóźnień. Połączenie LTE tego samego operatora rzeczywiście jest mocno obciążone.