Play: transmisja danych wzrasta o 40%, ograniczenia pracy salonów

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wpływa także na pracę operatorów telekomunikacyjnych. Play deklaruje, że sieć jest przygotowana na zwiększony ruch, ale ogranicza działanie salonów sprzedaży.

Jak informuje operator, w ostatnich dniach natężenie ruchu głosowego w sieci Play wzrosło o 30%, natomiast ruch transmisji danych w ciągu dnia wzrasta o 40% i wyrównuje się wieczorem do standardowego poziomu. To oczywiście efekt wymogu ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, zamiast których częściej dzwonimy i korzystamy z internetowych form komunikacji. Do podobnego obciążenia sieci dochodzi na przykład w Sylwestra lub podczas największych wydarzeń sportowych.

Play zapewnia, że dział techniczny operatora nieustannie monitoruje i optymalizuje funkcjonowanie sieci, aby zapewnić niezakłócony dostęp do usług. Jej większe niż zazwyczaj wykorzystanie nie powinno stanowić problemu, bo sieć jest zaprojektowana z uwzględnieniem takich sytuacji.

Operator poinformował także, że salony Play pozostaną otwarte w lokalizacjach, na które zezwalają obecne rozporządzenia. Z uwagi na dynamiczną sytuację, przed wizytą w sklepie należy sprawdzić, czy jest on czynny. Numery telefonów do salonów można znaleźć na stronie play.pl/pomoc/salony-play.html.

Wszyscy pracownicy sklepów, które pozostaną otwarte, zostali poinstruowani o zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Operator rozszerzył też codzienne procedury higieny i bezpieczeństwa zapewniając m. in. silniejsze środki do dezynfekcji.

Przede wszystkim jednak Play zachęca klientów do zdalnych form kontaktu, czyli korzystania z telefonicznego Biura Obsługi Klienta i aplikacji Play24. Kontynuowana jest też dostawa kurierska kart SIM oraz urządzeń zakupionych w zdalnych kanałach sprzedaży bez dodatkowych opłat. Jednocześnie warto przypomnieć, że Play odkodował 40 kanałów w swoim PLAY NOW. Pakiety Extra oraz Kids będą odkodowane do końca marca dla wszystkich mających dostęp do usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV.

