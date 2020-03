PLAY NOW – 40 kanałów odkodowanych do końca marca

Rozwiązał się worek z promocjami dla tych, którzy ze względu na epidemię koronawirusa muszą zostać w domu. Teraz do operatorów odkodowujących swoje treści dołączył Play. Fioletowi właśnie ogłosili, że pakiety Extra oraz Kids będą odkodowane do końca marca dla wszystkich posiadających dostęp do usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV. W sumie jest to 40 kanałów!

Otwarty, darmowy dostęp do kanałów z pakietu Extra oraz Kids obejmie każdego klienta, który ma dostęp do PLAY NOW w swoim abonamencie telekomunikacyjnym lub PLAY NOW TV, czy w ofercie z urządzeniem TV BOX. To dodatkowe 40 kanałów, które bez dodatkowych opłat można oglądać od 12 do 31 marca bieżącego roku.

Zobacz: Netia uruchamia sportowe okno z Canal+

Pakiet Extra to duży wybór kanałów rozrywkowych, wśród nich można znaleźć popularne stacje z grupy BBC (BBC Earth, BBC First, BBC Brit oraz BBC World News), A+E (Polsat Crime+Investigation, H2 History, Lifetime) czy VIACOMCBS (Polsat Comedy Central Extra, MTV Live HD). W pakiecie nie zabrakło też kanałów oferujących popularne seriale – AXN, AMC, Epic Drama, Sci Fi czy 13 Ulica.

Fanów sportu (w tym tego wirtualnego) oraz motoryzacji powinny ucieszyć Extreme Sports Channel, Ginx Esports TV oraz Motowizja. Poza tym do dyspozycji użytkowników operator oddaje też bibliotekę filmów, seriali, programów Paramount Play.

Zobacz: Szkoły zamknięte z powodu koronawirusa? Vectra odkodowała kanały dla dzieci

Pakiet Kids z kolei powinien ucieszyć wszystkie dzieci i ich rodziców. W jego skład wchodzą kanały emitujące bajki i programy edukacyjne. Można tu znaleźć płatne kanały dziecięce Nickelodeon, Cartoon Network i Nick Jr. Poza nimi w pakiecie znajdują się także Baby TV, Polsat JimJam, Duck TV, Da Vinci, Boomerang oraz BBC CBeebies.

Osoby, które po 31 marca będą jeszcze chciały oglądać treści z pakietów Extra i Kids będą miały możliwość skorzystania z okresu próbnego, który wynosi 90 dni w usłudze PLAY NOW TV i 30 dni w PLAY NOW.

Zobacz: Rozgrywki Ekstraklasy za darmo w Cyfrowym Polsacie i Playerze. Do tego kanały filmowe i serialowe

Z PLAY NOW można korzystać poprzez aplikację na smartfony i tablety z systemem iOS oraz Android, przez portal na stronie www.playnow.pl, dekodery PLAY NOW TV BOX, a także telewizory i przystawki telewizyjne z systemem AndroidTV. Co ważne, korzystanie z PLAY NOW za pośrednictwem Internetu od Play nie pomniejsza pakietu danych.

Zobacz: Platforma Canal+ odkoduje mecze Ekstraklasy

Zobacz: Quibi wystartuje 6 kwietnia. To VoD tylko dla smartfonów i tabletów

Zobacz: „Kosmiczny wykop” z Robertem Lewandowskim - zapowiedź kreskówki [wideo]