T-Mobile: promocyjny dostęp do serwisów Legimi i TIDAL

Wymóg, by zostać w domu, to dobra okazja, by nadrobić zaległości książkowe i posłuchać muzyki. Z myślą o tym T‑Mobile oferuje specjalne pakiety dostępu do serwisów Legimi i TIDAL. Początkowo można z nich korzystać za darmo, później naliczane są opłaty. Dotyczy to jednak wyłącznie nowych klientów tych serwisów.

Klienci T‑Mobile mogą skorzystać z dwóch pakietów Legimi, dzięki którym zyskują dostęp do 60 tys. e-booków i audiobooków bez limitu. Nowi użytkownicy aplikacji mogą bezpłatnie korzystać z niej przez pierwsze 30 dni. Po tym okresie pierwszy pakiet – e-booki bez limitu – będzie kosztował 19,90 zł za 30 dni, zaś drugi – obejmujący e-booki i audiobooki bez limitu – oznaczać będzie wydatek 34,90 zł.

W obu pakietach klienci mogą czytać książki i słuchać ich wersji audio nawet na 4 urządzeniach. Aby skorzystać z oferty, wystarczy wejść na stronę https://www.legimi.pl/t-mobile, aktywować wybrany pakiet, a następnie podać numer telefonu i otrzymane w wiadomości SMS hasło aktywacyjne. Po wykonaniu tych kroków wystarczy już tylko zainstalować aplikację Legimi na wybranym urządzeniu.

TIDAL w T‑Mobile: 90 dni za darmo

Dla klientów spragnionych muzyki w wysokiej jakości T‑Mobile oferuje dostęp do aplikacji TIDAL, która zawiera ponad 60 milionów piosenek i ponad 250 tysięcy materiałów wideo. Korzystając z aplikacji TIDAL w T‑Mobile, klienci nie zużywają pakietu internetu. Będzie to szczególnie przydatne przy okazji codziennych transmisji, które TIDAL organizuje od środy 25 marca do niedzieli 29 marca. Użytkownicy mogą dzięki temu obejrzeć występy największych międzynarodowych gwiazd – każdego dnia pokazywani będą artyści z innych gatunków muzycznych.

Dostęp do serwisu można aktywować na stronie http://tidal.t-mobile.pl. Następnie należy ściągnąć aplikację TIDAL, zalogować się swoim numerem telefonu i otrzymanym w wiadomości SMS hasłem. Dla nowych klientów aplikacji T‑Mobile oferuje bezpłatny dostęp do usługi przez 90 dni. Po tym okresie opłata wynosi 19,90 zł za 30 dni.

Źródło tekstu: T-Mobile