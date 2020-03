Huwei oferuje bezpłatny serwis door-to-door dla napraw gwarancyjnych

Huawei uruchomił bezpłatny serwis door-too-dor dla napraw gwarancyjnych swoich urządzeń. Wszystko po to, by nie narażać klientów na kontakt z koronawirusem.

Huawei oferuje naprawy w modelu door-to-door dla urządzeń objętych gwarancją. Uszkodzony sprzęt zostanie odebrany przez kuriera i zabrany do serwisu, a po naprawie przywieziony do wskazanego miejsca. Urządzenie do naprawy może zostać odebrane z dowolnego adresu.

Wysyłkę uszkodzonego urządzenia można zamówić na trzy sposoby:

w aplikacji Huawei Wsparcie dostępnej na wszystkich smartfonach Huawei i Honor

dostępnej na wszystkich smartfonach Huawei i Honor na stronie wsparcia Huawei

na infolinii Huawei pod numerem 800 811 110 lub 223 811 110

Usługa będzie działać przynajmniej do końca kwietnia. Huawei nie wyklucza, że ten okres zostanie przedłużony, jeśli będzie to wskazane. Akcją zostały objęte wszystkie urządzenia marki Huawei: smartfony, laptopy, tablety, smartzegarki, routery i modemy. Każde urządzenie wróci zdezynfekowane promieniami ultrafioletowymi.

Dezynfekcja smartfonów będzie dostępna w serwisach Huawei

Jeśli ktoś zdecyduje się jednak odwiedzić serwis osobiście, będzie mógł bezpłatnie zdezynfekować swój smartfon promieniami UV. W chwili pisania artykułu odpowiednie urządzenia są dostępne w dwóch placówkach: we flagowym salonie serwisowym Huawei przy ulicy Siennej 39 w Warszawie i w serwisie w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia.

W najbliższym czasie usługa będzie dostępna także w innych serwisach marki.