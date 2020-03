Zostań w domu, jest podwójne doświadczenie w World of Warcraft

Powodów do zostania w domu są tysiące. Najważniejszym jest oczywiście koronawirus, ale to też świetny pretekst do nadgonienia zaległości w książkach, grach czy filmach. Swoją ofertę złożył też Blizzard w World of Warcraft.

Blizzard przyszykował prezent o nazwie Winds of Wisdom. Gracze będą mogli cieszyć się podwójnym zdobywanym doświadczeniem postaci aż do 20 kwietnia. Dotyczy to wszystkich graczy z dodatkiem Battle for Azeroth, edycją Legion czy też Starter Edition. Jedynym wyjątkiem jest WoW Classic, którego bonus nie dotyczy. Udogodnienie łączy się za to z bonusem zapewnianym przez heirloomy. To idealny moment by wrócić/przetestować grę przed pojawieniem się dodatku Shadowlands.

Blizzard nie jest zresztą jedyny. Już wcześniej informowaliśmy na temat najlepszych promocji na gry, nadchodzących anime czy o najlepszych czytnikach na spędzenie kwarantanny czy też koronaferii. Mamy nadzieję, że znaleźliście w nich coś dla siebie!

