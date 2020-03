Koronawirus zmusił Cię do siedzenia w domu? Sprawdź te promocje na gry!

Sytuacja spowodowana przez koronawirusa jest szczególna - wielu pracowników biur zostało oddeleowanych do pracy zdalnej, odwołano zajęcia w szkołach i zaleca się, aby najbliższe dwa tygodnie spędzić w domu. Rzeczywiście, warto ograniczyć wychodzenie z domu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się. Tylko co robić w tym czasie? Gry to bardzo dobra forma spędzenia nadmiaru wolnego czasu!

Zobacz: Play namawia do przenoszenia numerów. Wszystko za 50 zł

Postanowiliśmy zebrać dla Was najciekawsze promocje na gry, które pojawiły się w internecie. Zalecamy, by najbliższe tygodnie spędzić raczej na odpoczywaniu w domu (o ile możecie), niż na buszowaniu po sklepach w poszukiwaniu gier. Przy okazji, także w trakcie płacenia za zakupy, warto skorzystać z płatności zbliżeniowych - na banknotach mogą znajdować się szkodliwe drobnoustroje. Pamiętajmy również o higienie w trakcie wybierania produktów, a po powrocie do domu starannie myjmy ręce! To bardzo ważne.

Przejdźmy jednak do promocji na gry - jakie tytuły na nas czekają? Klasyki, nowości oraz pakiety zawierające grę oraz dodatki - dostępne w różnych platformach oraz w różnych sklepach. Sprawdźcie, jakie tytuły możecie otrzymać w nowych, dobrych cenach!

Seria: Command & Conquer: Ultimate Collection (PC)

Nie ma chyba nikogo, kto nie zna przynajmniej jednej gry z serii Command & Conquer - to niesamowity zbiór świetnych tytułów z gatunku RTS przedstawiających niezwykle ciekawe uniwersa, w których gracz może wcielić się w dowódcę często futurystycznych wojsk. Dynamika gry, historie oraz świetna oprawa audiowizualna powodują, że nie będziecie się nudzić. Tym bardziej, że w zestawie znajdziecie aż 17 gier!

Sklep: CDkeys / Origin

Cena: 25,29 PLN

Link

Borderlands 3 (STEAM-PC)

Dzisiaj możecie zgarnąć podstawową grę Borderlands 3 oraz zawierające ją zestawy w naprawdę atrakcyjnych cenach: twórca postanowił na jakiś czas obciąć 50% ich ceny i tym samym ucieszyć wszystkich fanów chaosu oraz strzelanek. Borderlands to seria, która charakteryzuje się niecodzienną, ciekawą stylistyką, świetną mechaniką gry, ciekawą, nieco absurdalną historię i nieziemskim (dosłownie) klimatem. Warto spędzić czas z tym tytułem!

Sklep: Steam

Cena: 129,99 (dostępne inne zestawy)

Link

Just Cause 3: Edycja Kompletna (PlayStation 4, PSN)

Fani serii Just Cause uwielbiają ją za chaos, który można siać za pomocą wszelakich narzędzi - począwszy od konwencjonalnej broni, a skończywszy na gadżetach, którymi dysponuje główny bohater. Jeżeli kręcą Was te tematy, możecie skorzystać z niezwykle ciekawej promocji, która pojawiła się w PlayStation Network (i potrwa jedynie do 17 marca!). Just Cause 3 otrzymacie w specjalnej ofercie za 70 procent taniej. Naprawdę warto!

Sklep: PSN

Cena: 86,70

Link

Assasin's Creed: Origins (PC/XONE/PS4)

W sklepie RTV Euro AGD możecie znaleźć świetną promocję na grę Assasin's Creed: Origins, która została dobrze przyjęta przez rynek gier wideo. Serii nie trzeba nikomu przedstawiać, wcielamy się w postać świetnie wyszkolonego zabójcy, który działa w historycznych czasach. Jednak cała historia ma iście "futurystyczny" rodowód z uwagi na świetnie wplecione wątki z fantastyki naukowej.

Sklep: RTV Euro AGD (możliwa wysyłka do domu!)

Cena: 69 / 69 / 79 zł w zależności od wersji

Linki: PC / XONE / PS4

The Sims 4 (PC)

The Sims 4 nie trzeba przedstawiać, jeden z najbardziej "kasowych" symulatorów jest rozpoznawalny na całym świecie i w dalszym ciągu przyciąga ogromną rzeszę fanów. W tej grze możesz pokierować życiem Sima, zbudować mu dom, ułożyć karierę oraz zdobyć im przyjaciół. Sprawdźcie, co uda Wam się zrobić dla Waszych elektronicznych pupilów i stwórzcie własną historię!

Sklep: GMG / Origin

Cena: 36 zł

Link

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (XONE)

Jeżeli uwielbiacie klimaty zombie, epidemii... to ta gra jest dla Was. Złośliwi powiedzą, że ta gra jest jak najbardziej "na czasie" i pasuje do aktualnego klimatu i... będą mieć jedynie odrobinę racji. The Walking Dead to brutalna opowieść o tym, jak upada ludzkość w warunkach niesamowitego kryzysu. Zdecydowanie warto zapoznać się z tą historią, zwłaszcza, że jest ona dostępna w świetnej promocji!

Sklep: Base

Cena: 76 zł

Link

Warto skorzystać z tych ofert już teraz - wszystkie są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów sklepu. Mamy nadzieję, że nie będziecie się dzięki nim nudzić i szybko minie Wam czas, który będziecie musieli przeznaczyć na siedzenie w domu. Życzymy Wam dobrej zabawy oraz... dużo, dużo zdrowia. W takiej sytuacji z pewnością Wam się przyda.

Zobacz: Happy Fridays w T-Mobile. Dzisiaj do zdobycia pakiet 3 GB