Play: #ZostańWDomu i odbierz 20 zł na zakupy w Google Play

W Play ruszyła kolejna akcja, podczas której fioletowy operator chce wesprzeć swoich abonentów w tym nietypowym czasie. Tym razem można zyskać 20 zł na zakupy w sklepie Google Play. Warto się spieszyć, bo oferta obowiązuje tylko kilka dni.

Zobacz: #ZostańWDomu: 5 aplikacji z Google Play, które ułatwią ćwiczenia w domu

Zasada działania nowej promocji jest dość prosta. Podstawowym warunkiem jest skorzystanie podczas zakupu aplikacji z usługi Zapłać z Play jako metody płatności. Jej aktywacji dokonuje się w ustawieniach sklepu Google Play, po wejściu w Ustawienia / Formy płatności.

Po tej czynności wystarczy pobrać płatną aplikację lub grę ze sklepu Google Play, a operator obniży jej cenę o 20 zł. Jeśli będzie kosztować 20 zł lub mniej, to opłata na fakturze zostanie zredukowana do 1 grosza, a ewentualna pozostała kwota nie przechodzi na kolejne zakupy. Jeśli będzie kosztować więcej niż 20 zł, to na fakturze opłata za dany zakup zostanie pomniejszona o 20 zł.

Zobacz: #Zostańwdomu z siecią Play. Fioletowi dają bezpłatny pakiet 10 GB

Zobacz: Play abonament: Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez opłat

Jeśli aplikacja nie spełni oczekiwań użytkownika, można ją zwrócić w ciągu 2 godzin bez żadnych konsekwencji. Na rachunku operator nie doliczy kwoty z zakupu, ale zniżka 20 zł będzie już niedostępna.

Zniżka jest przyznawana do pojedynczej płatności i obowiązuje klientów abonamentowych Play oraz Red Bull Mobile, którzy w ciągu ostatniego roku nie korzystali z płatności Zapłać z Play w sklepie Google Play. Promocja nie dotyczy użytkownik ofert na kartę i MIX. Akcja trwa tylko do końca marca (31.03.2020), więc warto się pospieszyć.

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.play.pl/uslugi/zakupy-mobilne-w-play/index.html#googleplay_cashback

Zobacz: Play sekretnie instaluje 5G podczas epidemii? Nie, przybywa za to fake newsów o 5G

Zobacz: Play: transmisja danych wzrasta o 40%, ograniczenia pracy salonów

Źródło tekstu: Play