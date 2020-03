Play sekretnie instaluje 5G podczas epidemii? Nie, przybywa za to fake newsów o 5G

Sytuacje kryzysowe stanowią idealną pożywkę dla fakenewsów i nie inaczej jest podczas epidemii SARS-CoV-2. Obok setek nieprawdziwych informacji dotyczących koronawirusa i powodowanej przez niego choroby, odżyły też liczne manipulacje związane z 5G.

Epidemia i wywołany nią strach dodają skrzydeł przeciwnikom 5G, którzy wcześniej przycichli po tym, gdy rozsiewane przez nich fałszywki nie przyniosły skutku, a zarówno ministerstwa, urzędy, jak i operatorzy zaczęli realizować wdrożenie technologii 5G w Polsce.

Zobacz: #FakeHunter - dołącz do walki z dezinformacją

Teraz odżyło znane już z wcześniejszych występów Stowarzyszenie Prawo do Życia. Jak zauważył portal Demagog, zajmujący się demaskowaniem fake newsów, profil Stowarzyszenia na Facebooku zamieścił w niedzielę wpis sugerujący, że w Trójmieście w czasie kwarantanny uruchomiono sto anten 5G. Pojawiają się tam też alarmistyczne zdania „Użycie siły (kwarantanna) i zamontowanie w tym czasie śmiercionośnych nadajników. Czy już zaczynacie myśleć?! Widzieć to?! PLAY uruchomił 5G na 100 stacjach w Trójmieście”.

Zobacz: UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz

Zobacz: Aukcja 5G: Ministerstwo Cyfryzacji chce zmian. Nawet 8 mld zł do budżetu

Tę narrację podchwycił inny profil, znany z szerzenia podobnych dezinformacji – STOP5G. Tam też pojawiło się sensacyjne doniesienie o 5G: „w czasie kwarantanny Play zamontował 100 nadajników”. Zostało to okraszone wypowiedziami prezesa Play, Jeana Marca Hariona i Michał Ziółkowskiego, Dyrektora ds. Technicznych w Play.

Czyżby rzeczywiście Play mniej lub bardziej skrycie instalował 5G, „wykorzystując czas kwarantanny”? Oczywiście nie – obydwie informacje odnoszą się do przytaczanych przez portale technologiczne, w tym i Telepolis, zapowiedzi budowy sieci 5G przez Play i rozbudowy istniejącej w Gdyni infrastruktury do standardu 5G z wykorzystaniem dostępnych obecnie częstotliwości 2100 MHz. Operator informował o tym 12 grudnia 2019 roku i na te doniesienia powołują się autorzy fake newsów, sugerując jakieś knowania operatora podczas epidemii. W 2020 roku Play deklarował kolejne instalacje 5G, ale nie podejmuje żadnych specjalnych działań w czasie kwarantanny. Wpis wspomnianego stowarzyszenia PdŻ został zresztą oznaczony jako „fałszywa informacja” przez Facebooka.

Zobacz: Play: 5G dla mieszkańców Trójmiasta już 7 stycznia

Zobacz: Play uruchamia 5G w Trójmieście. Operator zmodernizuje w tym celu ponad 100 stacji bazowych

Fake newsy tworzone przez „stare, dobre” Prawo do Życia to jeszcze nic w zderzeniu z przekazem osoby, która deklaruje chęć startu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Osoba ta wieszczy, że „Polacy na dniach wyginą zaatakowani 5G, które uruchamia koronawirusa”. Tu dodatkowo pojawia się sugestia, że stoją za tym wojska amerykańskie, testujące pod Łomżą 5G, a wszystko połączone jest z krążącym już wcześniej fake newsem, że „w Wuhan to nie koronawirus zabijał, tylko 5G, które wywołało masowe zgony przez uduszenie”. Całość stanowi takie nagromadzenie kłamstw, przeinaczeń i manipulacji, że nie zasługuje na szersze cytowanie, niemniej warto wiedzieć, że przeciwnicy 5G nawet w czasach epidemii nie cofną się przed szerzeniem dezinformacji, co więcej, teraz znajdują dla nich nowe natchnienie.

Według wielu opinii naukowców nie ma dowodów na to, że sieci 5G są szkodliwe dla zdrowia, a ich wpływ na organizm ludzki nie odbiega od działania sieci 2G, 3G czy 4G.

Zobacz: Sieć 5G jest bezpieczna dla zdrowia, ale teorii spiskowych nie da się zatrzymać

Zobacz: Narodowy Program Zdrowia: nie ma dowodów na negatywny wpływ 5G na zdrowie człowieka

Zobacz: Ministerstwo Zdrowia oskarża STOP NOP o szerzenie dezinformacji w Internecie

Źródło tekstu: DEMAGOG, wł.