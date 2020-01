5 aplikacji z Google Play, które ułatwią ćwiczenia w domu

Jest połowa stycznia, a to oznacza, że do lata bliżej, niż ci się wydaje. Wypadałoby w tym roku w końcu o siebie zadbać, zrzucić kilka kilogramów, może coś wyrzeźbić. Tylko jak? Jeśli obawiasz się, że zapisanie się na siłownie nie przyniesie żadnego efektu, spróbuj ćwiczyć w domu.

Ćwiczenie w domu ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim nie trzeba nigdzie chodzić ani za nic płacić. Możesz zabrać się za sport o dowolnej porze, oglądać przy tym telewizję, a po wszystkim wziąć prysznic we własnej łazience. Jeśli nie wiesz jak zacząć, proponuję jedną z poniższych aplikacji.

1. Skimble – trening dla każdego i na każdą okazję

Zacznę od Skimble, której używam od lat, zarówno w domu, jak i na siłowni. Znajdziesz tu zestawy ćwiczeń na każdą partię mięśni, na dowolną okazję i dopasowane do twojej kondycji. Bez względu na to, czy jesteś kanapowym ziemniakiem, który chce spalić trochę tłuszczyku we własnym salonie, chcesz wzmocnić nogi przed półmaratonem czy rzucać ciężarami, znajdziesz tu coś dla siebie.

Treningi są przygotowywane przez zawodowych trenerów z różnych krajów. Co ważne, każde ćwiczenie opatrzone jest opisem, zdjęciami lub nagraniem filmowym. Nie będziesz mieć problemów z wykonaniem go, mimo że aplikacja nie ma polskiego interfejsu. Po prostu popatrz na ilustracje i zrób to samo. W ustawieniach aplikacji możesz wybrać długość przerwy między ćwiczeniami i włączyć syntezator mowy, który, nawiasem mówiąc, nie jest tragiczny.

Treningi są rozłożone w czasie i przy wyborze zestawu ćwiczeń zawsze możesz sprawdzić, ile ci zajmie. Dzięki Skimble polubiłam szybkie sesje, które zajmują mniej niż 10 minut – są idealne, by się rozruszać w przerwach między pisaniem artykułów.

Skimble to też potężna platforma społecznościowa, więc jeśli masz znajomych z podobnymi ambicjami, namów ich na wspólne wyzwania. Jeśli opłacisz abonament, uzyskasz dostęp do możliwości tworzenia własnych ćwiczeń, programów, profesjonalnych treningów i wielu innych dodatków.

Ocena: 5/5. Cena: darmowa, zakupy w aplikacji. Integracje: Google Fit, HealthKit, S Health, pulsometry Huawei i Polar

Pobierz: Google Play, App Store

2. Ćwiczenia w domu – wystarczy 7 minut

Nie jestem przekonana, czy kilka minut ruchu dziennie wystarczy, by utrzymać formę, ale krótkie treningi mają swoje zalety. Ćwiczenia w domu to dobrze przygotowana aplikacja treningowa z króciutkimi sesjami. Znajdziesz tu zestawy ćwiczeń o długości 3, 5 lub 7 minut oraz wyzwanie „Lepsza wersja mnie” z zestawem ćwiczeń na 21 dni.

Ćwiczenia są prezentowane na animacjach, a w razie potrzeby znajdziesz tu też linki do filmów na YouTubie. Aplikacja ma polski interfejs, ale syntezator mowy niektóre słowa czyta po angielsku. Ponadto aplikacja pozwala ułożyć plan tygodniowy. Możesz ustalić, w jakie dni chcesz ćwiczyć i jak często powtarzać serie.

Wisienką na torcie jest dostęp do dwóch diet, które na pewno sprawią, że zgubisz zbędne kilogramy. W aplikacji znajdziesz wariant z mięsem i bez mięsa oraz listy zakupów na cały tydzień.

Dane o ćwiczeniach i swojej wadze możesz zobaczyć na wykresach.

Ocena: 4/5. Cena: darmowa, zakupy w aplikacji. Integracje: Google Fit

Pobierz: Google Play

3. Schudnij z aplikacją – dla kobiet i dla mężczyzn

Ta aplikacja jest dostępna w wariantach dla kobiet i dla mężczyzn, w Google Play znajdziecie też mnóstwo podobnych, pochodzących od tego samego producenta — od robienia pompek przez 30 dni przez szpagat po rzeźbienie ładnej pupy. Schudnij w 30 dni to najbardziej ogólna z nich. Możesz wybrać program koncentrujący się na konkretnych partiach ciała lub przejść 30-deniowy trening kompleksowy.

Pod względem możliwości i obsługi aplikacja niewiele różni się od opisanej powyżej i przypuszczam, że bazują na tym samym produkcie. W tej aplikacji nie ma diety, są za to sesje ekspresowe. Wybór pozostawiam ćwiczącym.

Ocena: 4/5. Cena: darmowa, zakupy w aplikacji. Integracje: Google Fit

Pobierz: Google Play (dla kobiet), Google Play (dla mężczyzn)

4. Fitfy – ze sprzętem lub bez

Jeśli twoją wymówką, by nie ćwiczyć, jest brak sprzętu, wypróbuj Fitfy. Tu programy ćwiczeń możesz dopasować indywidualnie to możliwości. Przede wszystkim możesz zaznaczyć, czy masz do dyspozycji pas, gumę do rozciągania, piłkę treningową, hantle, wałek, taśmy TRX, kettle, czy twoja domowa siłownia składa się ze ściany i podłogi.

Co ważne, aplikacja pozwala budować też własne treningi, więc jeśli chcesz zmodyfikować znane ci już programy treningowe, nic nie stoi na przeszkodzie. W ćwiczeniach pomaga oczywiście asystent głosowy i nagrania filmowe, na których trenerzy pokazują, jak wykonać poszczególne ćwiczenia.

W ustawieniach aplikacji możesz włączyć synchronizację danych z Google Fit, ułożyć sobie kalendarz treningów i włączyć przypomnienia o kolejnych sesjach. Większość zasobów w aplikacji jest dostępna za darmo, a reklamy nie będą przeszkadzać w treningach.

Ocena: 5/5. Cena: darmowa, zakupy w aplikacji. Integracje: Google Fit

Pobierz: Google Play

5. Track Yoga – warto być elastycznym

Joga to prawdopodobnie mój ulubiony system ćwiczeń, dzięki któremu pozbyłam się wielu dolegliwości pourazowych i związanych ze stresem. Uważam, że warto się z nim zapoznać i świadomie wprowadzić pozycje (asany) do codziennej gimnastyki.

Track Yoga wykorzystuje identyczną zasadę działania jak opisane wyżej aplikacje, ale zamiast znajomych treningów, znajdują się w niej zestawy asan dobrane do poziomu umiejętności ćwiczącego i ułożone w kompleksowe programy na kilka dni lub tygodni. Każdej z sesji towarzyszy film z narracją (mówi prawdziwa osoba, a nie syntezator mowy, co jest miłą odmianą) i nagraniem wykonania wszystkich pozycji, które można zapisać offline. Ponadto każdy trening prezentuje listę ujętych asan.

Na liście sesji zauważysz, że do niektórych nie masz dostępu. Możesz kupić je za prawdziwe pieniądze lub za punkty Kriya (to nazwa jednej z filozofii związanych z jogą). Punkty zdobędziesz, oglądając filmy instruktażowe i ćwicząc. To świetna okazja, by zmotywować się do gimnastyki i nie wydać przy tym ani grosza.

Track Yoga ma jeszcze jedną zaletę – znajdziesz w niej leksykon asan. Gdy już oswoisz się z podstawami, możesz wykorzystać go do układania własnych sesji, by skupić się na konkretnych partiach mięśni. Niestety aplikacja nie ma wersji polskiej.

Ocena: 4/5. Cena: darmowa, zakupy w aplikacji. Integracje: Google Fit

Pobierz: Google Play, App Store

Gdy pogoda się poprawi, możesz zabierać te aplikacje ze sobą do parku lub ogrodu. Większość z nich możesz wykorzystać także na siłowni jako wspomaganie większych treningów.

