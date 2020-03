Huawei: dodatkowy miesiąc gwarancji na naprawy sprzętu

Huawei przygotował kolejne udogodnienia serwisowe dla klientów. Wszystkie produkty marki, których okres gwarancji kończy się między 15 marca a 30 kwietnia, otrzymają dodatkowy miesiąc gwarancji na naprawy.

Niedawno informowaliśmy o jednym z nowych ułatwień dla posiadaczy sprzętu Huawei, którzy muszą skorzystać z serwisu napraw – czyli usługi door-to-door. Teraz producent wprowadza jeszcze jeden bonus: dodatkowy miesiąc gwarancji.

Oznacza to, że urządzenie, którego gwarancja wygasa 30 kwietnia, będzie można naprawić na tych samych warunkach do 30 maja. Oferta może zostać wydłużona w zależności od rozwoju obecnej sytuacji związanej z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

Door-to-door: kurier i dezynfekcja

Nowa oferta współgra z prezentowaną wcześniej bezpłatną usługą door-to-door na urządzenia objęte gwarancją. Zepsute smartfony, tablety czy inne urządzenia można oddać do serwisu bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera, a sprzęt wraca do właściciela zdezynfekowany. Oferta ta potrwa przynajmniej do końca kwietnia. Smartfony można również bezpłatnie zdezynfekować za pomocą promieni UV we flagowym salonie serwisowym Huawei przy ulicy Siennej 39 w Warszawie.

Zamówienie na wysyłkę urządzenia Huawei do serwisu można złożyć:

na stronie internetowej Huawei Wsparcie,

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie dostępnej na smartfonach marki,

kontaktując się z infolinią Huawei.

