Huawei Mate Xs już dostępny w sprzedaży. Producent zapowiada też P40

Huawei Mate Xs miał swoją premierę w drugiej połowie lutego. Po niecałym miesiącu ten najnowszy, rozkładany smartfon chińskiego producenta wszedł do sprzedaży na polskim rynku. Cena i brak ekosystemu Google’a mogą jednak studzić entuzjazm nabywców.

Huawei Mate Xs jest już dostępny w sprzedaży w cenie 9999 zł. Można go kupić w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia. Do smartfonu można dobrać również skórzane etui magnetyczne za 1 zł do przechowywania urządzenia.

Huawei Mate Xs został objęty dodatkową ofertą serwisową, między innymi 24-miesięczną gwarancją honorowaną przez autoryzowane salony Huawei również wtedy, gdy użytkownik wprowadził zmiany w oprogramowaniu telefonu. Dla nabywców tego modelu dostępny jest także bezpłatny serwis door-to-door oraz dedykowana pomoc telefoniczna lub poprzez czat z konsultantami.

Huawei Mate Xs: specyfikacja

Smartfon Huawei Mate Xs został wyposażony w składany, 8-calowy wyświetlacz FullView, który pozwala na korzystanie z urządzenia jak z tabletu. Główny ekran przed rozłożeniem ma przekątną 6,6 cala, drugi – 6,38 cala. Funkcja Multi-Window wirtualnie dzieli rozłożony ekran 8-calowy na dwa niezależne obszary robocze, a użytkownik może na przykład pracować z dokumentami i prowadzić rozmowę na czacie bez przełączania okien pomiędzy aplikacjami.

Sercem Huawei Mate Xs jest procesor Kirin 990 z GPU Mali-G76. Smartfon obsługuje przy tym łączność 5G NSA oraz SA. Poczwórny aparat główny tworzą: system obiektywów SuperSensing Leica oraz matryce 40 MPix, 16 Mpix (aparat ultraszerokokątny) 8 Mpix (aparat tele) i aparat 3D Depth z wykrywaniem głębi. Aparat wspiera optyczna stabilizacja obrazu OIS i umożliwia wykonanie zdjęcia z 30-krotnym zoomem hybrydowym.

Huawei Mate Xs pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką Huawei EMUI 10.0.1. Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh wraz ze wsparciem dla superszybkiego ładowania SuperCharge 65W.

Śledź informacje o premierze P40

Huawei zachęca również do śledzenia informacji o nadchodzącej premierze smartfonów z serii P40. Każdy, kto do 26 marca zapisze się do newslettera na stronie https://shop.huawei.com/pl/promo-teaser-p40.html, otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w oficjalnym sklepie huawei.pl. Voucher ważny jest przy zamówieniu powyżej 200 zł, również na nadchodzące produkty z serii P czy Mate Xs, i można go wykorzystać do 13 kwietnia.

