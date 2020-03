Huawei P40 lite, P40 lite E – polska premiera smartfonów z aparatami 48 Mpix. Debiutuje też Huawei Mate Xs

Huawei oficjalnie wprowadził dziś na polski rynek smartfony P40 lite i P40 lite E. Wyposażone w aparaty 48 Mpix urządzenia mają pozwolić producentowi na umocnienie pozycji na rynku telefonów z niższej i średniej półki cenowej, gdzie mają konkurować m.in. z serią Galaxy A. Znamy też datę premiery i polską cenę Huawei Mate Xs.

O hiszpańskiej premierze Huawei P40 lite informowaliśmy pod koniec lutego, a teraz smartfon dotarł także do Polski. Jest to bliźniaczy model telefonu Huawei Nova 6 SE sprzedawanego w Chinach. Czego należy się po nim spodziewać?

Huawei P40 lite

Sercem modelu Huawei P40 lite jest układ Kirin 810 (7 nm, do 2,27 GHz dla 2 rdzeni Cortex-A76, 7 nm)), który do pomocy otrzymał 6 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna to z kolei 128 GB. Ekran IPS o przekątnej 6,4 cala ma rozdzielczość Full HD+ (2340 x 1080 pikseli). Największą zaletą tego urządzenia ma być poczwórna sekcja foto łączącą aparat 48 Mpix (optyka f/1,8, piksele 0,8µm), drugi aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2,4), a także aparat makro 2 Mpix (f/2,4) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Przedni aparat dysponuje natomiast matrycą 16 MPix i obiektywem f/2,0. Za pomocą smartfonu nagramy filmy 4K przy 30 kl.s/ dla aparatu tylnego oraz Full HD 30 kl.s/ dla przedniego

Smartfon wyposażony jest także w czytnik linii papilarnych (na boku obudowy), LTE kat. 13 (2CA) 400/75 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB C i wyjście audio jack 3,5 mm. Zabrakło jednak NFC.

Bateria w Huawei P40 lite ma wielkość 4200 mAh i można ja szybko zasilać za pomocą ładowarki 40 W, co ma zapewnić 70% stanu baterii w ciągu 30 minut.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z EMUI 10. Usług Google brak, ale za to producent oferuje swój rosnący ekosystem HMS oraz dodatkowe wsparcie – na przykład przenoszenie aplikacji ze starego smartfonu za pomocą Phone Clone, w czym ma pomóc ponad 1000 punktów serwisowych w całej Polsce. Producent obiecuje też, że nabywcy będą mogli skorzystać z 24-miesięcznej gwarancji honorowanej przez autoryzowane salony Huawei, również wtedy, gdy użytkownik wprowadził zmiany w oprogramowaniu telefonu. Huawei podkreśla przy tym, że w jego AppGallery znajduje się już ponad 650 polskich, popularnych aplikacji.

Dodatkowo, w ofercie serwisowej znajduje się bezpłatna usługa door-to-door świadczona przez cały okres gwarancji oraz dedykowana pomoc konsultanta na czacie lub telefonicznie pod numerem 800 811 110.

Przedsprzedaż Huawei P40 lite rusza dziś i potrwa do 25 marca. Cena wynosi 999 zł, a jako bonus producent dodaje opaskę Huawei Band 4 Pro.

Huawei P40 lite E

Drugi zaprezentowany smartfon usytuowany jest na nieco niższej półce. Ma ekran IPS 6,39 cala o rozdzielczości HD+ (1560 x 720, 19,5:9). Moc do pracy zapewnia mu układ Kirin 710F o taktowaniu do 1,7 GHz, wspierany przez 4 GB pamięci RAM. Miejsca na pliki i aplikacje jest 64 GB.

Tu również znajdziemy aparat z główną matrycą 48 Mpix, ale towarzyszą mu tylko dwa dodatkowe – szerokokątny 8 Mpx i czujnik głębi 2 Mpix. Przedni aparat ma 8 Mpix.

Smartfonem zarządza system Android 9 z EMUI 9.1.1.

Huawei P40 lite E w przedsprzedaży (4 – 25 marca) kosztuje 699 zł, a bonusowym dodatkiem jest opaska Huawei Band 4. Z zakupem smartfonu również wiążą się liczne benefity serwisowe, takie same, jak w przypadku P40 lite.

Nowe smartfony Huawei P40 lite i P40 lite E będzie można kupić w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, u operatorów Play, Orange i Plus (w Plus dostępny tylko Huawei P40 lite) oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net, MyCenter, AB FOTO, Carrefour i Empik.

Huawei Mate Xs w Polsce

Producent zapowiedział także wprowadzenie do polskiej oferty rozkładanego smartfonu Huawei Mate Xs. Urządzenie miało swoją premierę pod koniec lutego, a europejska cena ma wynosić 2499 euro. W Polsce została jednak ustalona na nieco niższym poziomie 9999 zł (czyli 2328 euro). Sprzedaż rusza 16 marca, smartfon dostępny będzie w sklepie huawei.pl i w salonie Huawei w warszawskim centrum Westfield Arkadia.

Źródło zdjęć: Xyrcon

Źródło tekstu: wł.