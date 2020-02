Huawei: wypatruj nowych smartfonów z serii P40 i odbierz 50 zł

Promocje Huaweia związane ze sklepem internetowym producenta to już obowiązkowa pozycja dla łowców okazji. Co tym razem proponuje chińska marka? Zapowiada nowe smartfony z serii P40 i rozdaje kupony na zakupy.

Zobacz: Konkurs Huawei: opisz podróż z laptopem i wygraj plecak warty 149 zł

Tym razem nowa oferta Huaweia wymaga minimum wysiłku ze strony zainteresowanych osób. Producent zachęca do śledzenia informacji na temat nadchodzącej premiery nowych smartfonów z serii P. Z tej okazji, każdy, kto do południa 4 marca zapisze się do newslettera marki na stronie:

otrzyma 50 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym huawei.pl.

Zaraz po zakończeniu akcji promocyjnej, Huawei odkryje karty co do polskiej oferty dla dwóch modeli z nowej serii – P40 Lite i P40 Lite E.

Hasło nowej akcji promocyjnej Huawei to „Przygotuj się na mistrzowską ofertę”. Aby wziąć w niej udział, trzeba zgłosić swój adres e-mail w terminie do 4 marca do 12:00. Następnie, na ten sam adres, zostanie wysłany kupon rabatowy, który będzie można wykorzystać do 25 marca. Oczywiście jak zawsze musi być jakiś haczyk. Żeby skorzystać z tej kwoty, trzeba dokonać zakupu w sklepie, a minimalna wartość zamówienia musi wynosić 200 zł.

Zobacz: Huawei rozdaje bonusy za zakupy w AppGallery: e-booki, audiobooki, zestaw kinowy, podcasty

Promocją objęte są również dwa nowe smartfony, które Huawei zaprezentuje oficjalnie podczas konferencji 4 marca.

Zobacz: Tajemniczy średniopółkowy Huawei pojawia się w Geekbench

Smarfon Huawei P40 Lite miał już swoją cichą premierę w Hiszpanii – to model będący bliźniakiem telefonu Huawei Nova 6 SE z chińskiego rynku. Więcej na jego temat: Huawei P40 Lite dotarł do Europy. To przerobiony Nova 6 SE.

Zobacz: Huawei Watch GT Sport i Watch GT Active za 499 zł

Źródło tekstu: Huawei