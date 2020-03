Okno otwarte na Platformie Canal+: dostęp do kanałów z wyższych pakietów i kolekcji filmowej Kino Świat

Platforma Canal+ chce umilić swoim abonentom czas spędzany w domu i odkoduje dla nich dostęp do kanałów z wyższych pakietów telewizyjnych (od dziś do końca marca) lub kolekcji filmów z biblioteki Kino Świat (od jutra do końca marca).

„Okno otwarte” da abonentom Platformy Canal+ dostęp do wielu nowych kanałów z filmami i serialami, dokumentami, informacjami oraz treściami dla najmłodszych. W kolekcji Kino Świat będzie można natomiast znaleźć propozycje filmowe z wielu różnych gatunków, w tym komedie, filmy familijne i filmy akcji.

Abonenci z pakietem Entry+ otrzymają dostęp do 22 nowych kanałów z wyższego pakietu Start+ (w tym 2 kanały dziecięce, 3 informacyjne, 6 filmowych i 11 tematycznych). Posiadacze pakietu Start+ będą mieli dostęp do 37 kanałów z wyższego pakietu Comfort+ (w tym 7 kanałów dziecięcych, 6 filmowych, 3 informacyjne i 21 tematycznych), a klienci z pakietem Comfort+ dopełnienie do pakietu Extra+ (w tym 5 kanałów dziecięcych, 12 filmowych i 19 tematycznych).

Abonenci z pakietem Extra+ i wyższymi od jutra (19 marca) otrzymają dostęp do kolekcji 20 filmów z biblioteki dystrybutora Kino Świat w usłudze nc+ GO TV na dekoderze lub na dowolnym urządzeniu z dostępem do nc+ GO. Od jutra w kolekcji pojawią się kolejne nowe tytuły.

Źródło tekstu: Platforma Canal+