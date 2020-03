Empik Premium na 60 dni za darmo dla wszystkich: e-booki, audiobooki i inne

Audiobooki, e-booki, słuchowiska, podcasty w aplikacji Empik Go, a także darmowa dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów oraz specjalne oferty na gry i książki – to tylko część propozycji, jakie przygotował na najbliższe tygodnie Empik.

Empik bezpłatnie udostępnia wszystkim pakiet korzyści w swojej usłudze Empik Premium na dwa miesiące. To darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów na Empik.com. Dodatkowo Empik organizuje e-spotkania autorskie i zaprasza dzieci na warsztaty naukowe online.

Od teraz przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu szerokiego pakietu korzyści w usłudze Empik Premium. Aby aktywować swój darmowy kod, wystarczy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu. Daje on między innymi 60 dni na korzystanie z tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go.

Pakiet umożliwia także bezpieczną dostawę zamówień za 0 zł złożonych na stronie Empik.com, gdzie można znaleźć setki tysięcy produktów z różnych kategorii, takich jak książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne. Zamówienia realizowane mają być z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – z preferowaną płatnością online oraz w różnych opcjach dostawy – w tym kurierem i bezkontaktowo do paczkomatów.

Empik, który na co dzień organizuje spotkania autorskie w salonach w całej Polsce, przygotował wybrane z nich w alternatywnej wersji online. Przez trzy dni, między 24 a 26 marca o godz. 18:00 na profilu Empiku na Facebooku będzie można śledzić na żywo spotkania z Katarzyną Puzyńską, Janiną Bąk i Anną Ficner-Ogonowską. Autorki opowiedzą o swoich najnowszych publikacjach książkowych i odpowiedzą na pytania zadawane w komentarzach.

Empik przygotował też coś dla najmłodszych. Prowadzony przez sieć program edukacyjny Przecinek i Kropka oraz Rzecznicy Nauki zapraszają wszystkie dzieci i rodziców na cykl warsztatów online pod hasłem „W domu jest fajnie, i kropka!”. Na warsztatach Rzecznicy Nauki podsuną dzieciom i rodzicom inspiracje do zabawy oraz ciekawych i ważnych rozmów. Młodzi naukowcy pokażą, jak przeprowadzić eksperymenty naukowe z wykorzystaniem rzeczy, które mamy w domu.

Źródło tekstu: Empik