Uważaj na aplikacje "śledzące" koronawirusa. To może być pułapka

Użytkownicy urządzeń mobilnych chcą wiedzieć, czy w ich otoczeniu jest bezpiecznie w związku z pandemią koronawirusa. Google co prawda zbanowało takie wyszukiwania w sklepie Play jak "coronavirus", "koronawirus", "COVID-19", jednak nie oznacza to, że użytkownicy mimo wszystko nie szukają programów dotyczących tego patogenu. A jeżeli już znajdą... czasami wpadają w pułapkę.

COVID-19 tracking app jest jedną z takich aplikacji. Użytkownicy, którzy na niego natrafią (poza sklepem Google Play ze względu na ban Google), zgłaszają, że aplikacja zachowuje się bardzo dziwnie i na niektórych urządzeniach udaje jej się zablokować dostęp do urządzenia. Aby je odblokować, należy zapłacić około 100 dolarów w BTC - przynajmniej tak wynika z komunikatu, który jest wyświetlany na ekranie. Uspokajamy - wcale nie trzeba tego robić, bo sam program jest bardzo nieskomplikowany i każda jego instalacja dzieli ten sam klucz blokady.

Program, ochrzczony już jako "CovidLock" działa na każdym telefonie z Androidem Nougat (lub wyższym). Jeżeli użytkownik nie ma ustawionego żadnego hasła blokady ekranu, ransomware jest w stanie ustawić własne (ten ciąg to: "4865083501"). Po wszystkim, informuje użytkownika o tym, że za 48 godzin wszystkie dane zgromadzone na telefonie lub tablecie zostaną usunięte - chyba, że zostanie wpłacony okup. Nie trzeba tego robić - jak wskazaliśmy wcześniej, udało się odkryć klucz poprzez dekompilację programu. Cyberprzestępcy liczyli na bardzo łatwy zarobek i nie zadbali o to, by blokada urządzenia była skuteczna.

Warto uważać na wszelkie "trackery" pandemii

Najświeższe informacje na temat sytuacji związanej z koronawirusem znajdziecie w najpopularniejszych w Polsce mediach oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia. Warto stosować się do zaleceń rządu w zakresie pandemii i... nie należy instalować niczego związanego z SARS-CoV-2, a już szczególnie spoza sklepu Google Play.

