UPC: pakiet FILMKLUB na kwarantannę #zostanwdomu

UPC proponuje kolejne rozwiązanie, dzięki któremu podczas przymusowej kwarantanny klienci mogą bliżej zapoznać się z ofertą filmów kinowych, Tym razem operator udostępnia pakiet FILMKLUB.

Zobacz: UPC: ruch wzrósł o 40 proc., ale łącza wytrzymują #ZostańWDomu

W UPC Polska wszyscy posiadacze pakietów Start HD, Select i Max w dniach 23-29 marca mogą cieszyć się dostępem do pakietu FILMKLUB, który oferuje najlepsze kinowe hity w najlepszej jakości obrazu i dźwięku, w polskiej wersji językowej, bez reklam i bez limitu odtworzeń. Standardowo pakiet ten oferowany jest za kwotę 14,99 zł na miesiąc.

Zobacz: UPC odkodował pakiet kanałów FilmBox dla miłośników dobrego kina

Zobacz: UPC zamyka salony i udostępnia nowe pakiety VoD

Aby skorzystać z zasobów pakietu FILMKLUB, wystarczy wybrać na pilocie przycisk VOD (Horizon) lub ON DEMAND (Mediabox) i odnaleźć kategorię FILMKLUB, by już po chwili cieszyć się dostępem do niemal 100 filmów na żądanie. Jakie to są filmy, można zobaczyć na przykład tu: https://www.horizon.tv/pl_pl/tv/provider-asset.html/grid/1373912644042/filmklub.html

Więcej informacji o pakiecie FILMKLUB dostępnych jest na stronie https://www.upc.pl/telewizja/kup/pakiety-dodatkowe/pakiet-filmklub/

Warto też przypomnieć, że wcześniej UPC do 5 kwietna odkodowało pakiet kanałów FilmBox.

Zobacz: UPC: 5 pakietów z Internetem GigaConnect i usługi komórkowe na 3 miesiące za darmo

Źródło tekstu: UPC Polska