UPC: 5 pakietów z Internetem GigaConnect i usługi komórkowe na 3 miesiące za darmo

UPC Polska w najnowszej kampanii reklamowej promuje pakiety telewizyjno-internetowe z technologią GigaConnect oraz usługi komórkowe, z których przez trzy miesiące można korzystać bez opłat.

Pakiety z Internetem i TV

W ofercie UPC Polska można znaleźć pięć pakietów oferujących światłowodowe łącza internetowe oraz dostęp do kanałów telewizyjnych i innych usług rozrywkowych. W najtańszej opcji, kosztującej 59,99 zł miesięcznie, będziemy mogli pobierać dane z Internetu z szybkością do 500 Mb/s, a także otrzymamy możliwość oglądania 34 kanałów telewizyjnych. Za taką samą kwotę, ale tylko przez trzy pierwsze miesiące, otrzymamy łącze o przepustowości do 1 Gb/s.

Zobacz: UPC Polska: 22 nowe kanały w Horizon Go. W sumie: 157 kanałów

Zobacz: UPC Biznes odświeża ofertę usług komórkowych

Najdroższy z pakietów kosztuje 119,99 zł miesięcznie i obejmuje Internet do 1 Gb/s, 164 kanały telewizyjne oraz kilka dodatków. Szczegóły wszystkich pakietów zawiera poniższa infografika.

Usługi komórkowe przez 3 miesiące za 0 zł

UPC od jakiegoś czasu oferuje swoim klientom usługi komórkowe. Decydując się na pakiet usług stacjonarnych, przez pierwsze trzy miesiące abonament komórkowy będzie darmowy. Promocja obejmuje wszystkie trzy dostępne w UPC pakiety z nielimitowanymi połączeniami, wiadomościami SMS i MMS oraz pakietami Internetu w technologii LTE: nielimitowanym VIP z 40 GB w pełnej prędkości, Comfort z 20 GB i Smart z 10 GB. Do tego umowa bez zobowiązania czasowego oraz możliwość zakupu jednego z sześciu smartfonów marki Samsung z rodziny Galaxy A oraz Galaxy S na raty bez dodatkowych opłat, bezpośrednio od UPC.

Zobacz: Promocja w T-Mobile: doładuj i hulaj w Internecie!

Zobacz: lajt mobile: dodatkowe pakiety Internetu dla abonentów

O ofercie UPC Polska dowiemy się między innymi z nowej kampanii reklamowej operatora. Spot reklamowy zamieszczamy poniżej.

Źródło tekstu: UPC