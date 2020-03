UPC: ruch wzrósł o 40 proc., ale łącza wytrzymują #ZostańWDomu

Pierwszy tydzień akcji #ZostańWDomu za nami. UPC zaobserwowało wzrost ruchu w swojej sieci o 40 proc., ale sieć poradziła sobie z obciążeniem.

Podobnie jak wielu innych operatorów, UPC zanotowało wzrost intensywności ruchu w swojej sieci. W tym przypadku było to niespełna 40 proc. w stosunku do tygodni poprzedzających ogłoszenie pandemii COVID-19 przez WHO.

Zwiększone obciążenie nie wyczerpało jednak zasobów UPC. Operator podaje, że w szczytowych momentach wciąż nie przekracza ¾ dostępnej pojemności. Zapewnia też, że robi wszystko, by stanąć na wysokości zadania i nie zapewnić klientom nieprzerwaną możliwość pracy zdalnej i korzystania z cyfrowej rozrywki. Infrastruktura jest monitorowana na bieżąco i optymalizowana, by wytrzymać wzmożony ruch.

#ZostańWDomu – co robią Polacy?

Operator podzielił się też garścią ciekawych statystyk. Podczas minionego tygodnia o ponad ⅓ wzrósł transfer danych z Netflixa. Klienci UPC pobierają blisko 3 petabajty filmów w ciągu każdej doby. Źródłem jest nie tylko Netflix, ale też YouTube.

Konsumpcja gier online wzrosła o 100 proc.

Ponieważ wiele osób pracuje zdalnie i częściej kontaktuje się z rodziną, wzrosło też zainteresowanie rozmowami telefonicznymi. Rozmawiamy o 15 proc. częściej niż przed ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego (od piątku 20 marca stanu epidemii). Nasze rozmowy są o 69 proc. dłuższe.