5 GB darmowego Internetu dla klientów T-Mobile

W ostatnim czasie Polacy intensywniej niż zwykle korzystają z usług telekomunikacyjnych. T-Mobile, wychodząc im naprzeciw, przygotował kolejną darmową paczkę Internetu w ramach copiątkowej promocji Happy Fridays.

Kolejny darmowy pakiet internetowy w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays będzie dostępny od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca dla wszystkich klientów T-Mobile, zarówno korzystających z ofert abonamentowych, jak i użytkowników ofert Mix i na kartę. Dodatkowe gigabajty mogą się przydać do swobodnego korzystania z zasobów Internetu – czy to w ramach pracy na tzw. home office, czy też do relaksu, nadrabiając filmowe i serialowe zaległości.

Darmowy pakiet 5 GB Internetu będzie można aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. Od momentu zlecenia aktywacji, do momentu jego realizacji mogą minąć 72 godziny. Z dodatkowego limitu danych będzie można korzystać przez 7 dni (Mix i na kartę) lub do końca bieżącego okresu rozliczeniowego (abonament).

