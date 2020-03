Ruszyła wiosenna wyprzedaż gier na GOG. Trudno o lepszy moment

Na GOG.com ruszyła wiosenna wyprzedaż gier. Platforma specjalizująca się w klasykach oferuje ponad 2,5 tysiąca gier w świetnych cenach. Na liście znajdują się takie pozycje jak „Diablo”, „Fallout”, „Prince of Persia”, „Heroes of Might and Magic” i oczywiście „Wiedźmin”. To doskonały pretekst, by odświeżyć sobie klasyki i nadrobić zaległości.