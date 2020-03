Netflix: jaki film na weekend? 20 marca - 22 marca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwsza propozycja Netfliksa, która zadebiutowała w minionym tygodniu to Altered Carbon: Resleeved. To anime, chociaż o bardzo specyficznej warstwie wizualnej. Przypomina mariaż tradycyjnego anime z przerywnikami filmowymi z gier z serii Borderlands. Za anime dziejące się w świecie znanego i lubianego Altered Carbon odpowiada Dai Sato, który przygotował też uchodzącego za klasykę anime Kowboja Bebopa.

Kolejny film, który zadebiutował na Netfliksie w zeszłym tygodniu to serial List do króla. To serial fantastyczny o chłopcu, który przyjmuje misję dostarczenia królowi tajnej wiadomości, od której zależą losy całego królestwa. Czy kilkunastoletni giermek da radę przemierzyć trzy kraje by spotkać się z władcą? Serial jest dostępny w serwisie od dzisiaj.

Kolejny z polecanych przez nas seriali Netfliksa również pojawił się tam dzisiaj. Dare me opowiada o intrygach dziejących się w drużynie cheerleaderek. Najpopularniejsze dziewczyny w okolicy, imprezy, spiski, przemoc, żądza i zwykła... nuda. Naprawdę, by zobaczyć ciekawe intrygi nie trzeba czytać Gry o Tron. Tutaj tajemnice, dramaty i niebezpieczeństwa wstrząsają szkolną drużyną cheerleaderek, której przewodzi pewna siebie Beth, gdy do miasta przyjeżdża nowa trenerka.

Ale Netflix to nie tylko seriale, ale i filmy. Jednym z nich jest Ultras. To włoska produkcja opowiadająca o międzypokoleniowej przyjaźni i dorastaniu umieszczona w środowisku ultrasów. Czas akcji to pięć tygodni mistrzostw piłkarskich.

Mamy też film dla tych, którzy szukają mocniejszych wrażeń. To Platforma. Akcja dzieje się w więzieniu, które jest jednocześnie metaforą świata samego w sobie. Osadzeni na wyższych piętrach jedzą lepiej niż skazani pod nimi, ale jeden mężczyzna zaczyna walczyć o sprawiedliwość. Film można oglądać w serwisie od dzisiaj.

A może jesteście fanami dokumentów? Jeśli na dodatek lubicie szybkie samochody i niebezpieczną rywalizację, to polecamy dokument Fangio: człowiek, który poskromił maszyny. Juan Manuel Fangio był niekwestionowanym królem Formuły 1. W latach 50. XX w., gdy mało kto zawracał sobie głowę bezpieczeństwem, pięć razy zdobył mistrzostwo świata.

Młodszym widzom (lub tym młodym duchem) polecamy bajkę Baranek Shaun: Przygody na farmie. Jedna z najzabawniejszych bajek wraca z przytupem. A raczej wróciła. Właśnie dzisiaj wyjątkowo bystry i mądry baranek Shaun zaczął szukać nowych przygód w tym uroczym serialu utrzymanym w klimacie „Wallace’a i Gromita”.

