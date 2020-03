Netflix: jaki film na weekend? 14 - 15 marca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwszą wybraną przez nas propozycją Netfliksa na obecny weekend jest koreański serial Kingdom. To już drugi sezon zmagań Koreańczyków z czasów dynastii Joseon z plagą zombie. Jeśli jesteście fanami The Walking Dead, ale chętnie zobaczylibyście jak z zombie radzą sobie ludzie sprzed kilkuset lat to na pewno wam się serial spodoba. Jest on dostępny na platformie od wczoraj.

Drugim serialem, który zadebiutował w tym tygodniu na Netfliksie i chcemy go zaproponować jest Szkoła dla elity: Sezon 3. W Las Encinas rozpoczyna się nowy rok szkolny, a uczniowie ponad wszystko pragną powrotu do normalności. Niestety, niespodziewane wydarzenie zmusza ich do podjęcia decyzji, które na zawsze zmienią ich życie. Uczniowie próbują zaplanować swoją przyszłość, ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Serial również pojawił się na Netfliksie wczoraj.

Trzecia pozycja z najnowszego repertuaru serwisu to anime Beastars. W tym świecie pełnym antropomorficznych zwierząt mięsożercy i roślinożercy nie ufają sobie za bardzo. Napięcie rośnie wraz ze śmiercią alpaki. Prześledzimy przygody łagodnego wilka Legoshiego, w którym miłość do króliczej samicy stoczy walkę z jego wewnętrznymi instynktami.

Tym razem czas na produkcję z Europy Północnej. Chodzi tutaj o serial Bloodride, który tak jak wszystkie wymienione do tej pory produkcje zadebiutował wczoraj. To norweska antologia łącząca horror z czarnym skandynawskim humorem. Każda opowieść jest osadzona w innym realistycznym świecie.

Ale Netflix proponuje w tym tygodniu nie tylko seriale (chociaż głównie). Wczoraj zadebiutował też film Zaginione dziewczyny. Opowiada on o autentycznej sprawie zaginięcia Shannhan Gilbert. Film opowiada o wybitnie nieudolnym śledztwie, które w końcu na dobrą sprawę z rąk policji przejmują matka i siostry zaginionej. W głównej roli występuje Amy Ryan.

W serwisie pojawił się też film Gokarty. To australijski film familijny, gdzie po przeprowadzce do nowego miasta nastolatek odkrywa superszybkie wyścigi sportowych gokartów i szkoli się u byłego rajdowca z tajemniczą przeszłością. Film zadebiutował na Netfliksie wczoraj (a jakże inaczej).

