Netflix: jaki film na weekend? 28 lutego - 1 marca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Kto pięć lat temu podejrzewał, że Zadzwoń do Saula stanie się co najmniej równie popularny co Breaking Bad, którego Saul jest spin-offem? W ostatni poniedziałek byliśmy świadkami premiery piątego już sezonu serialu. Tradycyjnie w rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Bob Odenkirk, Jonathan Banks oraz Rhea Seehorn.

Ale to nie koniec dużych produkcji, które zadebiutowały w ostatnim tygodniu. W czwartek w serwisie zadebiutował drugi sezon serialu Altered Carbon. Tym razem w głównych rolach wystąpią Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry i Torben Liebrecht. Przypominamy, że to nie koniec nowości ze świata Altered Carbon. W marcu na Netfliksie pojawi się anime osadzone w tym uniwersum.

Dzisiaj z kolei w Netfliksie pojawi się Młodzi Tytani: Akcja! Film Po bardzo ciepłym przyjęciu animowanego serialu Młodzi Tytani, na ekranach zadebiutował komediowy spin-off Młodzi Tytani: Akcja! Teraz z kolei obejrzymy film. Raz jeszcze będzie można ruszyć w poszukiwaniu przygód z Robinem, Raven, Gwiazdką i Bestią.

To jednak nie koniec filmów. Abonenci Netfliksa będą mogli też zobaczyć film Wszystkie jasne miejsca. Dwójka doświadczonych przez los nastolatków zbliża się do siebie w czasie zwiedzania amerykańskiego stanu Indiana. W rolach głównych grają Elle Fanning, Justice Smith i Luke Wilson Film powstał na podstawie powieści Jennifer Niven.

Nie samą rozrywką człowiek żyje. Netflix proponuje również dokument Formuła 1: Jazda o życie. Drugi sezon trafił na platformę wczoraj. To idealna pozycja dla chcących zgłębić świat kierowców, menadżerów i właścicieli. Zarówno na torze, jak i poza...

Na sam koniec proponujemy... Pokemony! A konkretnie chodzi o film Pokémon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja. To remake pierwszego filmu kinowego z serii Pokemon. Kto nie chciałby znowu przeżyć przygody Asha, Pikachu i Misty?

