Netflix przedstawia premiery na marzec 2020

Netflix Polska ogłosił listę nowości, które będzie można obejrzeć w marcu 2020 roku na tej platformie VOD. Na liście znalazły się między innymi się m.in. kolejne sezony seriali takich jak Kingdom, The Protector i 7seeds.

Jakie seriale szykuje Netflix?

W marcu zadowoleni będą wielbiciele wszystkich możliwych gatunków. Netflix ma swoje propozycje zarówno dla fanów kryminałów, komedii, horrorów, jak i wątków fantasy. Jako główną ilustrację dla tej wiadomości wybraliśmy zapowiedź drugiego sezonu koreańskiego serialu Kingdom

Black Lightning: Sezon 3 26/3/2020 Cress Williams („Skazany na śmierć") gra pierwszego afroamerykańskiego superbohatera DC, który doczekał się własnego serialu. Nadszedł czas na trzeci sezon.

26/3/2020 Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Mistrzowie renowacji samochodów: Sezon 2 27/3/2020 Gotham Garage, zdolna ekipa z Kalifornii, remontuje piękne klasyczne samochody, dając im nowe życie, a przy okazji znacznie podbijając ich cenę.

27/3/2020 Gotham Garage, zdolna ekipa z Kalifornii, remontuje piękne klasyczne samochody, dając im nowe życie, a przy okazji znacznie podbijając ich cenę. Ozark: Sezon 3 27/3/2020 Trzeci sezon nagrodzonego Emmy serialu o rodzinie, która uciekła do Missouri, aby prać pieniądze dla kartelu.

Jakie filmy zadebiutują na Netfliksie?

Nie chcecie oglądać wyłącznie produkcji z USA? Lubicie filmy z Indii, Meksyku, a może Włoch? Nic straconego, na Netfliksie zobaczycie najróżniejsze filmy z tych krajów. Niezależnie czy lubicie horrory, czy też bardziej obyczajowe produkcje.

27/3/2020 Młody mężczyzna spotyka się z dezaprobatą ze strony ojca, gdy decyduje się podążać za marzeniami i zostać master sommelierem, zamiast dołączyć do rodzinnego biznesu. Znak diabła 27/3/2020

Gdy dwie siostry otwierają starożytną księgę i uwalniają pradawne zło, ich jedyną nadzieją na ratunek jest opętany ksiądz walczący z własnymi demonami.

A może stand-upy?

10/3/2020 Nowy stand-up w wykonaniu Marca Marona. Bert Kreischer: Hey Big Boy 17/3/2020 Nowy stand-up w wykonaniu Berta Kreischera.

Netflix szykuje też dokumenty

Interesuje Was może Formuła 1? Czy może wolicie gotowanie? Nie ma się czego obawiać, Netflix szykuje propozycje dla fanów obu kategorii. Nie zabraknie też dokumentu związanego z właściwym Woodstockiem oraz zwierzętami.

20/3/2020 Ten miniserial pozwala zajrzeć za kulisy mrocznego świata hodowców tygrysów, którzy walczą między sobą z zaciekłością godną tych wielkich kotów. Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych 25/3/2020

Na letnim obozie dla niepełnosprawnych nastolatków tuż obok Woodstock powstał ruch rewolucyjny, który na zawsze zmienił amerykańską rzeczywistość.

A co dla młodszego pokolenia?

Nie zabraknie propozycji dla nieco młodszych widzów. Jedną z najciekawszych rzeczy jest według mnie powrót (po kilku latach) przeuroczej bajki Baranek Shaun. Coś dla siebie znajdą jednak też miłośnicy innych bajek. A jest w czym wybierać!

17/3/2020 Wyjątkowo bystry i mądry baranek Shaun szuka nowych przygód w tym uroczym serialu utrzymanym w klimacie „Wallace’a i Gromita”. Dinołaczka: Sezon 2 20/3/2020 Naoko i jej przyjaciele przeżywają nowe dziwne przygody z kosmitami, robotami i Dinołaczką. W ich zwyczajnym miasteczku dzieje się wiele osobliwych rzeczy!

20/3/2020 Naoko i jej przyjaciele przeżywają nowe dziwne przygody z kosmitami, robotami i Dinołaczką. W ich zwyczajnym miasteczku dzieje się wiele osobliwych rzeczy!

20/3/2020 Czwarty sezon dramatu dla nastolatków na podstawie nagradzanego izraelskiego pierwowzoru pt. „HaHamama”. Wielkie plany Archibalda: Sezon 2 20/3/2020 Od przygód na łonie natury po naprawdę wspaniałe zakupy. Archibald chce sam doświadczyć wszystkiego, co świat ma mu do zaoferowania.

20/3/2020 Od przygód na łonie natury po naprawdę wspaniałe zakupy. Archibald chce sam doświadczyć wszystkiego, co świat ma mu do zaoferowania. Mali przyjaciele: Sezon 1 20/3/2020 Ten kolorowy i zabawny serial dla dzieci do czwartego roku życia opowiada o codziennych przygodach pięciorga małych przyjaciół.

20/3/2020 Ten kolorowy i zabawny serial dla dzieci do czwartego roku życia opowiada o codziennych przygodach pięciorga małych przyjaciół. Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon 27/3/2020 Załoga Ratunkowa wyrusza na poszukiwanie skarbów. Czy uda jej się odnaleźć cenne złote smocze jajo i ukryć je przed nikczemnymi piratami?

27/3/2020 Załoga Ratunkowa wyrusza na poszukiwanie skarbów. Czy uda jej się odnaleźć cenne złote smocze jajo i ukryć je przed nikczemnymi piratami? Tru: Dzień Niespojajek 27/3/2020 Kto zabrał idealne niespojajko Bazylego? Może potwór... Czy Tęczowy Król będzie musiał odwołać Dzień Niespojajek, czy też Tru przybędzie z odsieczą?

Anime na Netfliksie również nie zabraknie

Na szczęście Netfliks nie zapomniał o fanach anime. Będziemy mogli obejrzeć zarówno cieplejsze Beastars, mroczną Castlevanię, jak i trzymający w napięciu 7SEEDS. Pierwszy sezon tego anime mogę śmiało polecić. Osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem anime NEtfliks zaproponuje Altered Carbon: Resleeved, toczące się w świecie ze znanego serialu.

Castlevania: Sezon 3 5/3/2020

Trzeci sezon przygód łowcy wampirów Trevora Belmonta, największego przeciwnika Drakuli. Tym razem nasz bohater osiedla się w wiosce razem z Syphą Belnades. Alukard (stojący po stronie ludzkości syn Drakuli) zostaje natomiast mentorem dla swoich dwóch wielbicieli.

BEASTARS 13/3/2020

W tym świecie pelnym antropomorficznych zwierząt mięsożercy i roślinożercy nie ufają sobie za bardzo. Napięcie rośnie wraz ze śmiercią alpaki. Prześledzimy przygody łagodnego wilka Legoshiego, w którym miłość do króliczej samicy stoczy walkę z jego wewnętrznymi instynktami.

Altered Carbon: Resleeved 19/3/2020

Lubicie „Altered Carbon"? Dai Sato, czyli człowiek, który wymyślił „Cowboya Bebopa”, przygotował serial anime sięgający właśnie w głąb w uniwersum „Altered Carbon”.

Sol Levante: Sezon 1 23/3/2020

Eksperymentalny projekt Netflix i Production I.G, jednego z wiodących studiów animacji w Japonii: pierwsze na świecie krótkometrażowe anime w 4K HDR rysowane ręcznie.

7SEEDS: Part 2 26/3/2020

Meteoryt zniszczył nasz gatunek, jednak ludzie to przewidzieli. Pięć zespołów (Zima, Wiosna, Lato A, Lato B i Jesień) złożonych z 7 osób każdy, próbuje przetrwać w nowym niebezpiecznym świecie. By ludzkość przetrwała.

Czy to wszystko?

Ale to nie koniec! Na koniec lutego Netflix uraczył nas również piątym sezonem Zadzwoń do Saula, czy kolejnymi odcinkami ARASHI’s Diary –Voyage. Nie ma na co czekać, można oglądać! W piątek natomiast standardowo zapraszamy na przegląd konkretnych nowości z tego tygodnia. Wraz z dokładnym opisem.

