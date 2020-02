Netflix: Jaki film na weekend? 21-23 lutego 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

W ostatni poniedziałek na Netfliksie zadebiutował piąty sezon serialu Outlander, który opowiada o Claire, która cofnęła się w czasie o 200 lat. W poprzednich sezonach widzowie mogli śledzić jej losy podczas powstań Jakobitów w Szkocji, później akcja przeniosła się do Nowej Anglii. Fabuła oparta jest na książkach Diany Gabaldon, a w głównych rolach można zobaczyć Caitrionę Balfe oraz Sama Heughana.

Osobom, które są spragnione jeszcze większej dawki fantasy polecamy brazylijski serial Spectros. Zobaczymy tam brazylijskie wiedźmy walczące z japońskimi demonami. W takiej rzeczywistości spróbują się odnaleźć nastolatkowie ze słonecznego Sao Paulo. Pierwszy odcinek na Netfliksa trafił wczoraj. W rolach głównych pojawią się Danilo Mesquita, Enzo Barone oraz Cláudia Okuno.

Akcja kolejnego serialu również dzieje się w środowisku latynosów. Tym razem jednak przyszła kolej na Los Angeles i serial Gentefied. Zobaczymy jak bar serwujący taco będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Cała okolica bardzo mocno się bogaci, a to znaczy, że zmienia się tez profil klientów... Główne role zagrają Karrie Martin, Carlos Santos oraz Joseph Julian Soria. Serial trafia na platformę właśnie dzisiaj.

Lubicie Narcos (którego kolejny sezon zadebiutował w zeszłym tygodniu)? W takim razie chętnie polecę serial Wejście 7, gdzie bohaterka grana przez Dolores Fonzi postara się oczyścić argentyński klub piłkarski z powiązań z przestępcami oraz ich mrocznym półświatkiem. Za serial odpowiada Mark Zimmerman, który ma na sowim koncie również Narcos. Produkcja dostępna jest od dzisiaj.

To jednak nie koniec latynoamerykańskich klimatów. W serialu Falsa Identidad będziemy śledzić dzieje udawanego małżeństwa. Postacie grane przez Camillę Sodi oraz Luisa Ernesto Franco muszą uciekać podając się za parę. Ściga ich mafia narkotykowa oraz agresywny mąż kobiety. Serial trafił na Netfliksa wczoraj.

W poniedziałek w serwisie pojawił się serial Ashley i jej rozszerzający się wszechświat. To urocza i zabawna opowieść o dojrzewaniu, gdzie piętnastoletnia doktor inżynierii nagle odkrywa co to znaczy być nastolatką. W rolach głównych są Paulina Chávez i Jencarlos Canela.

