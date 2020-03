Netflix: jaki film na weekend? 6 marca - 8 marca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Zaczniemy dość... specyficznie. Otóż trzy dni temu na Netfliksie pojawił się drugi sezon serialu Paradise PD. To idealna propozycja dla tych widzów, którzy lubią klasyczne zachodnie kreskówki dla dorosłych typu Simpsonowie, Family Guy czy Rick i Morty, W najnowszym sezonie przebiegły szef gangu zacieśnia uścisk wokół Paradise, a ekipa zmaga się z zaciekłymi konfliktami, brudnymi interesami, dziwnymi fetyszami i zagrożeniem nuklearnym.

Następna propozycja jest dla fanów tureckich seriali. Te są co prawda najbardziej znane w Polsce dzięki produkcji Wspaniałe stulecie, jednak Turcja ma do zaoferowania znacznie szerszą tematykę. Jednym z nich jest serial The Protector, gdzie główny bohater i stary zakon mają bronić Stambułu. Tym razem w Stambule zaczyna rządzić chaos, a Hakan (Çağatay Ulusoy) mierzy się z potężnym Nieśmiertelnym, który szuka klucza umożliwiającego zniszczenie miasta. Kolejny sezon serialu zadebiutował na platformie wczoraj.

Ale nie samymi serialami żyje człowiek. Na Netfliksie wczoraj pojawił się też hiszpański film Podwójne morderstwo: Cisza białego miasta, który opowiada o detektywie wracającym do miasta Vitoria-Gasteiz, aby rozwiązać sprawę zabójstw do złudzenia przypominających zbrodnie seryjnego mordercy, który ma właśnie wyjść na wolność. W rolach głównych występują: Belén Rueda,Javier Rey oraz Aura Garrido.

To będzie bardzo dobry weekend dla fanów kryminałów. Nawet takich...niezbyt poważnych. W komedii Śledztwo Spensera (łączącej wątki kryminalne i sensacyjne) główny bohater oraz jego nieco stuknięty współlokator Hawk postarają się rozwiązać zagadkę morderstwa dwóch policjantów. Konieczne będzie tez poznanie bostońskiego półświatka. W rolach głównych występują Mark Wahlberg i Winston Duke. Film na Netfliksie pojawił się wczoraj.

Wolicie dokument o kuchni, podróżach i historii? W drugim sezonie Ugly Delicious będziemy towarzyszyli Davidovi Changowi w jego odkrywaniu lokalnych dań. Udaje się on do Bombaju, Sydney, Stambułu i w inne zakątki świata w poszukiwaniu sensacyjnych potraw, a także przygotowuje się do wielkiej przygody: ojcostwa. Nowy sezon zadebiutował na Netfliksie wczoraj.

Ostatnia wybrana przez nas propozycja Netfliksa jest przeznaczona dla fanów mrocznych klimatów, fantasy oraz anime. To Castlevania. Trzeci sezon przygód łowcy wampirów Trevora Belmonta, największego przeciwnika Drakuli. Tym razem nasz bohater osiedla się w wiosce razem z Syphą Belnades. Alukard (stojący po stronie ludzkości syn Drakuli) zostaje natomiast mentorem dla swoich dwóch wielbicieli.

