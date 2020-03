Netflix Polska zapowiada nowości na kwiecień 2020

Czy w kwietniu wciąż będziemy ukrywać się w domach przed zabójczym wirusem w koronie? Niestety, jest to bardzo możliwe, a na taką sytuację przyda się dostawa serialowych i filmowych nowości. Co nam w kwietniu proponuje na te ciężkie dni polski oddział Netfliksa?

W kwietniu najpopularniejszy serwis VoD z własnych produkcji proponuje film Tyler Rake: Ocalenie (w roli głównej Chris Hemsworth), czwartą część Domu z papieru, drugi sezon After life, a także animację dla całej rodziny pt. Rodzeństwo Willoughby. Na platformie pojawią się także produkcje licencyjne: Planeta Singli 2, Dom nad jeziorem czy Mamma Mia! Here We Go Again!

Netflix: seriale

The Circle – Francja (wkrótce na Netflix)

Być sobą czy udawać kogoś innego? Uczestnicy konkursu popularności, który właśnie dotarł do Francji, muszą podjąć właściwą decyzję. Stawką jest wysoka nagroda pieniężna.

Śmiałe przygody spotykają przeszywający mrok, podczas gdy Riverdale przeżywa nowy rodzaj żałoby, a bohaterowie przygotowują się na kluczowy test: ostatnią klasę liceum.

Serial o podrzędnym prawniku Jimmym McGillu i jego przemianie w niekonwencjonalnego adwokata Saula Goodmana znanego z serialu „Breaking Bad” powrócił z 5. sezonem w marcu, w kwietniu będą pojawiać się kolejne odcinki.

Uwielbiani przez widzów gospodarze i wyjątkowo pechowi cukiernicy amatorzy. Witajcie w kuchni programu „Nailed It!”, który może wygrać naprawdę każdy.

Po dwóch sezonach porażek mieszkańcy Sunderland mają nadzieję, że los w końcu zacznie sprzyjać ich drużynie futbolowej.

Profesor zaczyna realizować swój plan. Życie członków gangu, którzy muszą poradzić sobie z wrogami wewnątrz i na zewnątrz Banku Hiszpanii, wisi na włosku.

Życie w Tokio toczy się dalej: w domu pojawiają się nowi mieszkańcy i zawiązują się nowe przyjaźnie. Ruka robi kolejny krok, a Hana poznaje swoje rywalki.

Ci dwaj wyobcowani bracia wiedzą wszystko o warzeniu piwa. Gdyby tylko mieli podobną wiedzę na temat relacji rodzinnych...

Grupa nastolatków ujawnia długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę.

Fary wraca na scenę, by podzielić się swoimi przemyśleniami na temat przeznaczenia, influencerów społecznościowych, beatboxingu i swojej rodzimej Francji.

Po wielomiesięcznych poszukiwaniach ekipa trafia na trop lidera Hamasu zajmującego wysoką pozycję na liście agencji Szin Bet. Doron wciąga do gry młodego boksera.

Śledztwo w sprawie bomby podsuwa Héctorowi wskazówkę dotyczącą śmierci siostry. Miguel szykuje się do produkcji nowego narkotyku, ale jego prototyp zostaje skradziony.

Próbując utrzymać się na brutalnym rynku, dwóch rywalizujących ze sobą prawników klientów z wyższych klas nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swoje ambicje.

Nieoczekiwanie dostaje szansę na drugie życie. Ma tylko 49 dni, więc postanawia wrócić do swojej małej córeczki i męża, który ma już nową żonę.

Szefowie kuchni serwują gospodarzom programu i gościom specjalnym wprawiające w błogi nastrój przysmaki. Ich sekretne składniki? Zioło, THC i CBD.

Oparty na wywiadach z podcastu „Duncan Trussell Family Hour” serial animowany o bohaterze, który podróżuje przez galaktykę, szukając odpowiedzi na pytania o sens życia.

Narratorami tego zabawnego serialu naukowego, który bada życie niesamowitych zwierząt na Ziemi, są dziwaczne stworzenia i sama Matka Natura.

Najbardziej odludne regiony Alaski. Sześć par próbuje udowodnić, że przetrwa w zapierającej dech w piersiach, ale też wyjątkowo niebezpiecznej dziczy.

Utrzymany w klimacie czarnej komedii serial o zamożnej rodzinie z Meksyku i jej sekretach powraca z trzecim sezonem.

Tony nadal przeżywa żałobę po Lisie i nie może pogodzić się z jej śmiercią, ale udaje mu się zbliżyć do otaczających go przyjaciół.

Mindy Kaling prezentuje inspirowany własną młodością serial komediowy o dorastaniu pochodzącej z Indii dziewczyny, która urodziła się już jako Amerykanka.

Nadiya Hussain prezentuje w swoim nowym programie różne kulinarne sztuczki, niezbędne składniki i przepisy na swoje ulubione dania — coś dla zapracowanych rodzin.

Zdeterminowany licealista, który chce zarobić na studia, podejmuje się niebezpiecznej działalności przestępczej.

Inspirowany książkami Federico Moccii serial opowiada historię marzycielki Summer, która pewnego dnia spotyka motocyklistę imieniem Ale.

Kryminolog z zespołem Aspergera odkrywa powiązania swojej córki z tajemniczymi morderstwami i stawia wszystko na jedną kartę, aby rozwiązać sprawę.

30/4/2020 Kryminolog z zespołem Aspergera odkrywa powiązania swojej córki z tajemniczymi morderstwami i stawia wszystko na jedną kartę, aby rozwiązać sprawę. The Forest of Love: Deep Cut 30/4/2020

Nic nie jest oczywiste, kiedy charyzmatyczny oszust i początkujący filmowcy wkraczają do życia dwóch emocjonalnie poturbowanych kobiet.

Netflix: filmy

Coffee i Kareem 3/4/2020

Coffee, policjant z Detroit, wpada w kłopoty, gdy próbuje nawiązać bliższy kontakt z kłopotliwym synem swojej dziewczyny i przypadkiem odkrywa kryminalny spisek.

Rzut oka za kulisy serialu „Dom z papieru”, którego bohaterowie — grupa rabusiów kierowanych przez Profesora — skradli serca widzów z całego świata.

Mieszkający w Nowym Jorku Grover (Tzi Ma) wspomina dawną miłość i wyjazd z Tajwanu, gdzie po latach wraca ze swoją córką, Angelą.

Jack przeżywa różne wersje tego samego dnia, próbując opanować problematycznych gości, wszechobecny chaos i potencjalny romans na ślubie swojej siostry.

Szkolna konsultantka pomaga trudnym uczniom w jednej z najbiedniejszych dzielnic Paryża, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.

Młody fan zapasów bierze udział w turnieju, podczas którego wykorzystuje moc magicznej maski w walce z onieśmielającym rywalem. Tak zaczyna się chaos.

Oparty na faktach film o drodze na szczyt i upadku dwóch nieuczciwych agentów nieruchomości, którzy zaplątują się we własnej sieci kłamstw i oszustw.

W tej kontynuacji „Niewidzialnego strażnika” inspektor Amaia Salazar bada sprawę samobójstwa powiązanego z głośną sprawą morderstwa, którą rozwiązała w przeszłości.

Said od wielu lat prowadzi w Ardenach tartak, w którym zatrudnia byłych więźniów i młodocianych przestępców. Teraz musi jednak stawić czoła nieproszonym gościom.

Zimnokrwisty pisarz powieści kryminalnych zostaje wplątany w sprawę porwania, badając powiązania między skorumpowanymi politykami i lokalną mafią w hiszpańskiej Walencji.

Wrocławiem wstrząsa sprawa zwłok w skórze byka. Prowadząca dochodzenie detektyw odkrywa, że zabójca odtwarza serię egzekucji przeprowadzanych w XVIII wieku.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca. „Tyler Rake: Ocalenie” to pełen akcji, trzymający w napięciu thriller w reżyserii Sama Hargrave’a. Za produkcję filmu odpowiadają firmy AGBO Films i TGIM Films, Inc. Producentami są Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter i Peter Schwerin.

Ambitny Teto zatrudnia się w firmie swojego ojca, udając chłopaka z biednej rodziny. Wkrótce poznaje Paulę, w której się zakochuje. Czy jego kłamstwa zniszczą ich miłość?

Spłukana opiekunka społeczna nieoczekiwanie dostaje w spadku posiadłość pacjenta. Niestety z odziedziczoną fortuną wiążą się mroczne sekrety.

Netflix: komedie, stand-upy

The Iliza Schlesinger Sketch Show 1/4/2020

Iliza Shlesinger zaprasza do tajemniczego świata pełnego absurdalnych postaci, przemyśleń na temat bycia kobietą i zabawnych, ale też celnych komentarzy społecznych.

W tym osobistym stand-upie szwedzki komik David Batra opowiada o cieniach i blaskach małżeństwa z kobietą, która właśnie zrezygnowała z politycznej kariery.

Podczas występu w Minneapolis Chris D’Elia dzieli się oryginalnymi przemyśleniami m.in. o autocenzurze, bezczelnych delfinach i mutantach z kiepskimi mocami.Mauricio

Brazylijski komik Mauricio Meirelles w stand-upie prosto z São Paulo.

Komicy Thomas Middleditch i Ben Schwartz serwują nam serię improwizacji w długiej formie.

21/4/2020 Komicy Thomas Middleditch i Ben Schwartz serwują nam serię improwizacji w długiej formie. Yours Sincerely, Kanan Gil 24/4/2020

Kanan Gill przygląda się swojemu dorosłemu życiu w kontekście listu, który jako nastolatek napisał do przyszłego siebie. Wyciąga przy tym smutne, ale odkrywcze wnioski.

Netflix: dokumenty

Po 20 latach na scenie członkowie legendarnego boysbandu Arashi układają nowe plany na przyszłość, zapraszając fanów za kulisy swojego zawodowego i prywatnego życia.

Szokujące przestępstwa dwóch chemików okaleczają system sądowy i zacierają granice sprawiedliwości dla prawników, urzędników i tysięcy więźniów.

Dokument o kulturze i dziełach ruchu chicano i sztuki ulicznej, które wyniosły Mister Cartoon i Estevana Oriola do statusu legend działającymi za kulisami hip-hopu.

„Projekt Niewinność” ujawnia błędy i zaniedbania, które doprowadziły do niesprawiedliwych wyroków skazujących, i analizuje, jak wpłynęły one na ofiary i oskarżonych.

Przez niemal cztery dekady ta skromna para — Karen i Barry Masonowie — prowadziła w Los Angeles „Circus of Books”, ulubiony sklep porno lokalnej społeczności gejów.

16-letnia Cyntoia Brown zostaje skazana na dożywocie. Już po wyroku pojawiają się pytania o jej przeszłość, fizjologię i samo prawo. Czy jest niewinna?

Netflix dla dzieci i młodzieży

Lucky i jej przyjaciółki rozpoczynają nowy etap życia i opuszczają Miradero, aby podjąć naukę w prestiżowej Szkole Jeździeckiej w Uskoku Palomino.

Dziewczynka o supermocach dba o bezpieczeństwo nadmorskiego miasta. Pomagają jej w tym uzdolniony technicznie przyjaciel oraz sympatyczna mewa.

Były zapaśnik WWE — The Big Show — wypada z ringu, ale jest gotowy na nowe, jeszcze trudniejsze, wyzwanie: wychowywanie razem z żoną trzech córek na Florydzie.

Jack, June, Quint i Dirk wyruszają na poszukiwanie zaginionych zombie. Planują też odzyskać miasto i — może — wreszcie dostać się do grupy popularnych dzieciaków.

Kiedy egoistyczni rodzicie Willoughby porzucają czwórkę swoich potomków, dzieciaki muszą nauczyć się, jak zaadaptować swoje staromodne wartości do współczesnej rzeczywistości i stworzyć nową rodzinę na miarę naszych czasów.

Serial na podstawie ilustrowanej książki przedstawia przygody Wesleya i Georgie, którzy przemieniają się w małych ninja, aby rozwiązywać problemy i nieść ratunek.

Netflix: anime

Hi Score Girl: Sezon 2 9/4/2020

Grali i grali, aż w końcu weszli na poziom pozwalający zacząć naukę w liceum. Teraz Haruo, Akira i reszta zaczynają życie na trudności „hard”.

Załoga statku powietrznego Quin Zaza wyrusza na polowanie na smoki. Jeśli wrócą z pustymi rękami, puste brzuchy będą ostatnim z ich zmartwień.

Źródło tekstu: Netflix