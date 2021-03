Aplikacja Clubhouse na Androida dopiero za kilka miesięcy - potwierdza CEO firmy

Popularna aplikacja Clubhouse jest w tym momencie dostępna tylko w wersji na system iOS. Paul Davinson - założyciel i prezes firmy odpowiedzialnej za usługę, przyznał, że na wersję na Androida poczekamy jeszcze kilka miesięcy.

Clubhouse to nowa aplikacja, a w sumie to medium społecznościowe, które w tym momencie nie tylko jest dostępne na zaproszenie, ale dodatkowo tylko dla użytkowników mobilnego systemu operacyjnego Apple. Usługa służy wyłącznie do komunikowania się głosowego. Nie ma w niej żadnych wiadomości tekstowych, emotek czy GIF-ów. Aplikacja, po światowej premierze (od 2020 roku jest dostępna w USA), bardzo szybko zyskuje na popularności i korzysta z niej nawet sam Elon Musk. Ale kiedy appka w końcu trafi na Androida?

Clubhouse na Androida - kiedy?

Paul Davinson - współzałożyciel Clubhouse - w niedawnej rozmowie przyznał, że aktualnie trwają prace nad aplikacją w wersji na Androida, ale na ostateczne efekty trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Nadal brakuje jednak konkretnego terminu. Przecież już ze styczniowego postu na oficjalnym blogu Clubhouse dowiedzieliśmy się, że został zatrudniony deweloper specjalizujący się w systemie mobilnym Google.

Clubhouse musi się spieszyć, bo miano pierwszego nie zawsze jest wystarczające do odniesienia ostatecznego sukcesu. Wiele serwisów społecznościowych już pracuje nad rozwiązaniami konkurencyjnymi. Na liście są między innymi Facebook, Twitter oraz Telegram, które z pewnością od razu przygotują też wersje na Androida.

Sytuację pogarsza fakt, że wielu nieświadomych użytkowników Androida, za sprawą fałszywych aplikacji Clubhouse, padło ofiarą malware'u, znanego jako BlackRock. Szkodliwy program wykrada dane (w tym również logowania) z ponad 450 innych aplikacji, w tym Facebooka, Twittera oraz Amazona, więc jest niezwykle niebezpieczny.

