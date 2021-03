Awaria Google: użytkownicy telefonów mają problemy z aplikacjami

Google ma awarię. Użytkownicy skarżą się na niedziałające aplikacje na telefonach. Niektórzy twierdzą, że nie działają wszystkie usługi giganta z Mountain View.

W serwisie downdetector.pl rośnie liczba zgłoszeń dotyczących problemów z aplikacjami Google na telefonach. Co ciekawe, wiele osób zgłasza problemy z działaniem również innych aplikacji mobilnych, takich jak WhatsApp, Teams czy HBO GO. Na własnym telefonie (Samsung Galaxy Note10+) zauważyłem, że jest jakiś problem ze sklepem Google Play. Mam dwie aplikacje do zaktualizowania i w obu przypadkach proces od dłuższego czasu "wisi" na etapie "Oczekuje" (na pobranie).

Czy tylko u mnie jest awaria Google google mi nie dziala w telefonie no super sie ten dzien zapowiada Super nie wywala mnie jeszcze z twt, jedno dobre ale TAK TO NAWET GOOGLE MI NIE DZIAŁA ALBO SPRZĄTACZ Ej czy wam też się zjebał google? Nic nie mogę w telefonie zrobić. Ani na gmaila wejść, ani wyszukiwarki włączyć, TEAMS TEŻ NIE DZIAŁA XD

– przykładowe komentarze na downdetector.com (pisownia oryginalna)

A liczba zgłoszeń wciąż rośnie. Poniżej wykres pokazujący ich liczbę, z serwisu downdetector.pl.

Nie wiemy, co jest źródłem problemów. Kilka godzin temu użytkownicy zgłaszali awarię Gmaila, co zostało odnotowane na stronie Panelu stanu Google Workpace. Ta awaria, jak twierdzi amerykańska firma, została jednak usunięta, o czym świadczy wpis z godziny 7:18:

Problem z usługą Gmail został rozwiązany. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz nieustające wsparcie. Zapewniamy, że niezawodność systemu jest dla firmy Google priorytetem i stale pracujemy nad ulepszaniem naszych systemów.

