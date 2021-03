Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 150 zł!

Przed Wami kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać ze sklepu Google Play zupełnie za darmo. Raz dodaną do biblioteki w Google Play grę lub aplikację będziecie mieć już na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można prawie 150 zł.

N°752 Out of Isolation

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

N°725 Out of Isolation to horror więzienny, przeznaczony dla dorosłych. Gracz wciela się w postać jednego z więźniów. Celem jest ucieczka przed kimś innym – psychopatą, którego psychikę zmieniły eksperymenty. Celem jest przetrwać, znaleźć klucze i wydostać się z więzienia. To wszystko trzeba robić po cichu i z ukrycia, by szalony Ferdinand Holland nie odkrył Twojej kryjówki.

Lists

Normalna cena: 4,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Lists to bardzo prosta aplikacja do tworzenia przeróżnych list: list zakupów, list prezentów, rzeczy do załatwienia itp. Każda z takich list może mieć własny kolor, można do niej dodać grafiki i dodatkowe notatki. Jest też możliwość wykreślania elementów list, by podkreślić, że ta sprawa została już załatwiona. Ponadto listy mogą automatycznie sumować kwoty podane przy kolejnych pozycjach. W ustawieniach możesz zmienić walutę.

Sanity – Escape from haunted Asylium

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sanity to nadnaturalny horror, w którym zadaniem gracza jest zebrać 5 kluczy potrzebnych do ucieczki ze strasznego przytułku. W czasie gry trzeba korzystać z łomu i wytrychów, a także laleczek voodoo. Budynek można swobodnie badać, gdy duch jest nieaktywny, ale w godzinach aktywności spotkanie z nim grozi śmiercią. Laleczki pozwalają ukrywać się przed złym duchem – trzeba narysować nimi krąg niewidzialności.

Rock Elephant

Normalna cena: 9,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Rock Elephant to gra, w której musisz zajmować się stadkiem wirtualnych słoni. Jej ważnym elementem jest też podkład muzyczny, który można zmieniać, oraz kolekcjonowanie kart. Słoniami można sterować, by przemieszczały się po mapie, należy je oczywiście karmić, poić, myć i tak dalej.

Dungeon999

Normalna cena: 4,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Dungeon999 to wariacja na temat klasycznych dungeon crawlerów. Celem jest dotrzeć na 999 poziom lochu, pełnego groźnych, zbuntowanych glutów. Dopiero na ostatnim poziomie możesz dowiedzieć się, co spowodowało ich bunt, ale dotarcie tam wcale nie jest proste. Każdy typ glutów jest podatny na konkretny rodzaj ataków, trzeba też odpowiednio rozwijać postać po drodze.

Memorize: Learn German Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memorize to kolekcja aplikacji wspomagających naukę języków obcych. Tym razem autorzy przecenili wersję aplikacji, pomagającej nauczyć się słów w języku niemieckim. W aplikacji znajduje się ponad 5 tysięcy przydatnych słówek, w tym nazwy jedzenia, części ciała, uczuć, miejsc, członków rodziny, a także związane z hobby, liczby, kolory i tym podobne, które mogą przydać się na co dzień. Memorize uczy z użyciem klasycznych fiszek, przy czym sztuczna inteligencja dobiera słówka tak, by lepiej ćwiczyć te, które sprawiają Ci problemy.

Portal Dogs

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Portal Dogs to platformówka-łamigłówka, w której król psów musi przeprowadzić całe stado przez świat portali. Jest jeden haczyk – wszystkie psy ruszają się jednocześnie, gdy zostaną już obudzone, trzeba więc przejść przez planszę odpowiednią drogą. Gra ma ponad 50 poziomów.

Archery Master Man-3D

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Archery Master Man-3D to symulator strzelania z łuku w trójwymiarowym otoczeniu. W zasadzie nie ma tu żadnego haczyka – trzeba po prostu celnie strzelać.

90X Internet Optimizer Pro

Normalna cena: 51,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

90X Internet Optimizer Pro to aplikacja, która może zaleczyć pewne problemy z połączeniem internetowym. Mówiąc wprost, pozwala zmienić serwery nazw (DNS) w systemie Android. Jeśli powodem lagów w grze czy wolnego ładowania się stron jest właśnie problem z rozwiązywaniem nazw, ta aplikacja pomoże.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.