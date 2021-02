7 aplikacji na Androida, którymi zrobisz idealne selfie

Jak zrobić idealne selfie? Jak wyszczuplić twarz, ukryć pory, zmienić kolor włosów i dodać makijaż? A może chcesz selfie mniej idealne, ale za to śmieszne? Sprawdziłam sporo aplikacji do edycji selfie, żebyście Wy nie musieli i wybrałam siedem, których efekty wydały mi się najlepsze.

Cymera – edytor do idealnych selfie

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Cymera to aplikacja do robienia zdjęć i edytor w jednym. Poza standardowym ujęciem można tu też zrobić kolaż albo symulować rybie oko, ale tym razem skupmy się na możliwościach edycji portretu. Po zrobieniu selfie można skorzystać z bogatego zestawu narzędzi upiększających. Można się wygładzić, wyszczuplić, podkreślić oczy, wybielić zęby, podkreślić wcięcie w talii i tak dalej. Narzędzi można używać ręcznie, więc Cymera nadaje się też do delikatnego poprawiania zdjęć, co pozwala zachować naturalne efekty. Są tu też tradycyjne narzędzia do edycji i poprawiania kolorów na zdjęciach – w końcu Cymera służy nie tylko do selfie. Gdy już efekt będzie zadowalający, można dodać trochę innych efektów, ramek, naklejek i tym podobnych.

SODA – zawsze piękna twarz, bez wysiłku naturalnie

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play



SODA to aplikacja przygotowana z myślą o portretach. Po zrobieniu zdjęcia sztuczna inteligencja w aplikacji SODA analizuje twarz i dobiera zestaw poprawek, który będzie jednocześnie korzystny i naturalny. To oczywiście nie przeszkadza w bardziej agresywnej edycji zdjęć – wszystko zależy od tego, jaki masz cel. W narzędziach do do upiększania twarzy znajdziesz możliwość dodania sobie makijażu oczu według szablonu, zmiany kształtu brwi, powiększenia oczu, podkreślenia ust, wygładzenia skóry i tak dalej. Jeśli nie chcesz przeglądać wszystkiego po kolei, masz do dyspozycji sporo szablonów kolorystyczno-upiększających. Jest tu też kilka stylizacji komiksowych. Przypadła mi do gustu ta udająca okładkę magazynu anime.

YouCam Fun – dodaj trochę animowanych bajerów

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Dobra, dość tej powagi. Z apek naklejkowo-efektowych najbardziej przypadła mi do gustu YouCam Fun. Kryterium było proste – jak najszybciej znaleźć efekt, który wylądowałby na mojej profilówce. Tu mam przynajmniej dwa i trafiłam na nie w kilka sekund. Oczywiście można tu nie tylko zrobić zdjęcie, ale też zarejestrować krótki GIF z efektem. Wszystko się oczywiście animuje i elegancko rusza razem z twarzą, w niektórych filtrach coś może się zmienić po otwarciu ust. Filtrów jest sporo, a aplikacja jest banalnie prosta w obsłudze.

BeautyPlus – wyglądaj jak chcesz

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

BeautyPlus to fajne połączenie apki do retuszu twarzy z efektami. Tu możesz zmodyfikować swoją twarz do granic możliwości, zmienić kolor włosów, dodać makijaż, efekty, rozbłyski albo ciekawą nakładkę. Wszystko działa na zdjęciach i na GIF-ach.

Poza tym jest tu bardziej precyzyjny edytor, który pozwala dopasować różne elementy osobno. I tak można tu wybrać kontur twarzy, ust, kształt brwi, oczu i oczywiście przygotować idealny makijaż. Niemniej jednak najwięcej zabawy zapewniły mi gotowe efekty. Są słodkie, zabawne, poważne, psychodeliczne… myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

FaceApp – klasyk zmiany twarzy, płci i wieku

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play



Ten przegląd nie mógłby się obejść bez klasyka gatunku. Choć FaceApp zaliczył wpadkę wizerunkową, cieszy się niesłabnącą popularnością, a jakość efektów z czasem jest coraz lepsza. To tu możesz sprawdzić, jak wyglądałaby Twoja twarz na starość albo po zmianie płci. Jest też zmiana koloru włosów i fryzury, możliwość dodania okularów, uśmiechu, zarostu i zmiana twarzy. Można też zmiksować swoją twarz z twarzą celebryty… albo ze znajomym i wtedy zobaczycie, jak wyglądałyby Wasze dzieci. Można też się odmłodzić i dodać makijaż Podstawowe filtry są darmowe, więcej można dokupić w razie potrzeby.

Za tymi wszystkimi bajerami kryje się normalny edytor zdjęć, gdzie można poprawić kolory, dodać efekt, rozmycie, nakładkę i przyciąć zdjęcie. Jeszcze głębiej jest możliwość zrobienia kolażu z dwóch lub czterech zdjęć, docelowo mająca służyć do zestawiania ze sobą zdjęć „przed i po”.

ToonMe – selfie jak kadr z komiksu

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

ToonMe służy do generowania obrazu przypominającego komiks na podstawie zdjęcia portretowego. Zainteresowała mnie, gdyż ma bardzo konkretne stylizacje. Jest między innymi disneyowski klasyk, postać 3D jak z filmów DreamWorks, a w eksperymentalnych filtrach można znaleźć też Barbie, rysunek Matta Groeninga (twórca „Simpsonów”, „Futuramy” i tego Netflixowego rozczarowania) czy klasyczną karykaturę. Za przeniesienie stylu odpowiada sztuczna inteligencja i czasami warto poeksperymentować.

Reface – wstaw swoją twarz do sceny z filmu, a nie pożałujesz

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Reface pozwala nałożyć twarz ze zdjęcia na GIF lub fragment filmu, a efekty bywają powalająco dobre. W aplikacji jest ogromny wybór „podkładów” – są sceny z filmów, teledysków, animowane kartki pocztowe i masa klasycznych GIF-ów (płacący abonament mogą dodawać własne, ale jest tam tego tyle, że na pewno nie zabraknie Ci inspiracji w darmowej wersji). Ty tylko musisz zdecydować, na którym z nich Twoja twarz wyląduje. Reface doskonale dopasowuje kolor skóry, makijaż, mimikę, pozycję i inne ważne aspekty przy przenoszeniu twarzy na wybrane tło.

