5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 36

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

LastPass – mój ulubiony menedżer haseł

Cena: 0 zł, jest też abonament z funkcjami Premium. Pobierz z Google Play

Przy okazji zmian polityki prywatności WhatsAppa sporo pisałam o lepiej zachowujących prywatność komunikatorach, ale warto poruszyć też inne aspekty bezpieczeństwa w Sieci. Zacznę więc od aplikacji LastPass. To menedżer haseł z możliwością synchronizowania ich między urządzeniami. Oczywiście loguję się do niego dwuetapowo – loginem i hasłem, a potem jednorazowym kodem z generatora.

Moje hasła są zaszyfrowane i administratorzy usługi nie mają do nich dostępu. Odszyfrowanie następuje dopiero na moim telefonie, po skutecznym zalogowaniu. LastPass dla Androida dobrze integruje się z innymi aplikacjami i bezbłędnie uzupełnia hasła w przeglądarce i przy logowaniu do usług mających własne apki. Ponadto mogę włączyć blokadę biometryczną. Hasła są podzielone na kategorie dla łatwiejszego przeglądania.

Ponadto można tu zapisać numer karty płatniczej, zeskanować kod kreskowy z karty lojalnościowej, licencje na programy, klucze SSH i wiele innych danych. Nie zabrakło też generatora silnych haseł i możliwości bezpiecznego udostępniania danych logowania innym bez przesyłania ich jako tekst. W wersji Premium LastPass może również ostrzegać przed używaniem tego samego hasła w kilku miejscach i daje 1 GB miejsca na szyfrowane pliki.

LastPass wygrał przenośnością. Poza aplikacją dla Androida oferuje też identyczną aplikację dla iOS-a, rozszerzenia dla przeglądarek i aplikacje na Windowsa, Linuxa i macOS. I jeszcze jedno – LastPass nie pozwala robić zrzutów ekranu.

McGregor FAST – bądź jak Connor McGregor

Cena: 54,99 zł za miesiąc lub 364,99 za rok, tygodniowy okres próbny. Pobierz z Google Play

Masz noworoczne postanowienie, by schudnąć, poprawić formę albo trenować bardziej dynamicznie? Ta aplikacja Ci pomoże, a firmuje ją Connor McGregor – zawodnik MMA wagi piórkowej, lekkiej i półśredniej, odnoszący duże sukcesy na ringu. Kto by nie chciał mieć takiego trenera? Uprzedzam – to nie jest aplikacja dla osób, które nigdy nie uprawiały sportu. Nawet podstawowe treningi startują z dość wysokiego poziomu, a potem… jest tylko gorzej.

Aplikacja jest bardzo elastyczna. Mogą z niej korzystać zarówno osoby, które nie mają w domu nawet skakanki, jak i dziki z własną siłownią w piwnicy. Można zdecydować się na trening w celu redukcji masy, siłowy albo bardziej dynamiczny, nakierowany na sztuki walki. Reszta wygląda dość klasycznie – mamy tu różne programy rozłożone w czasie (na przykład na 6 tygodni) i pojedyncze treningi różnej długości (zarówno intensywne na 5 minut, jak i bardziej zrównoważone sesje na godzinę). Przez każdy z nich prowadzi lektor, a ćwiczenia można zobaczyć na nagraniach, gdzie wykonują je profesjonaliści. Ciekawostka – można włączyć własną playlistę ze Spotify do ćwiczeń.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy ta aplikacja jest dla Ciebie, możesz testować ją za darmo przez tydzień. Subskrypcję obsługuje Google Play i to tam możesz ją anulować, jeśli FAST nie przypadnie Ci do gustu.

Presently – pamiętnik tylko na dobre rzeczy

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Myślę, że mamy dość negatywnych myśli na co dzień, więc proponuję aplikację, w której można zapisywać tylko myśli pozytywne. Presently powstała po to, by codziennie zmusić Cię do zastanowienia się, za co czujesz wdzięczność. Co stało się dobrego? Kto był miły? Co Ci się podobało? Dzienniczek Presently powstał z myślą o osobach praktykujących medytację, ale taka chwila wytchnienia z pozytywnymi myślami przyda się każdemu z nas.

Aplikacja jest darmowa i nie ma żadnych reklam. Dane są przechowywane wyłącznie lokalnie, choć można udostępnić pojedyncze notatki lub wyeksportować całą bazę w formacie CSV (także od razu na Dropbox). Aplikację można dodatkowo zablokować odciskiem palca.

Ponadto Presently ma kilka motywów kolorystycznych do wyboru i może przypominać o ćwiczeniu.

Reface – bądź kim chcesz

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Reface pozwala nałożyć dowolną twarz na zdjęcie, GIF lub fragment filmu. Wystarczy, że zrobisz sobie selfie, weźmiesz zdjęcie znajomego albo sławnej postaci, a potem wybierzesz materiał docelowy. Warunek jest tylko jeden – na nim również musi być twarz, która zostanie następnie zamieniona. W aplikacji jest ogromny wybór „podkładów”, Ty tylko musisz zdecydować, czyja twarz na nich wyląduje.

Zdjęcie twarzy i docelowa grafika zostaną wysłane do chmury, gdzie sztuczna inteligencja dopasuje jedno do drugiego. Model radzi sobie bardzo dobrze, jest nawet w stanie odtworzyć mimikę na GIF-ach i filmach. Dobra zabawa gwarantowana. W darmowej wersji aplikacji co kilka zdjęć trzeba obejrzeć reklamę, a na wynikowym dziele pojawi się znak wodny. W płatnej wersji aplikacji nie ma tych niedogodności. Ponadto pełna wersja pozwala dodawać do ogromnej kolekcji własne „podkłady” pod przenoszenie twarzy. Będą one dostępne również dla innych użytkowników.

Gotowe zdjęcie, film czy animację można od razu udostępnić w innych aplikacjach lub zapisać w pamięci telefonu.

Tarbus – dla mieszkających w okolicach Tarnowa

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Tarbus przyda się mieszkańcom okolic Tarnowa. To nic innego jak podręczny rozkład jazdy autobusów Gminnej Komunikacji Publicznej. Aplikacja nie ma żadnych reklam, jest dostępna za darmo i zawiera niezbędne informacje dla podróżnych (poza cenami biletów). Nie zabrakło możliwości sprawdzenia trasy autobusu oraz rozkładów każdego z obsługiwanych przez przewoźnika przystanków.

