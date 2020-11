5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 31

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Pan Paragon – wszystkie paragony w jednym miejscu

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Pan Paragon rozwiązuje palący problem z papierowymi paragonami: łatwo je zgubić a z czasem same się niszczą. Pan Paragon to aplikacja do przechowywania zdjęć paragonów i innych dowodów zakupu. Można przechowywać kopię lokalną danych bez logowania albo synchronizować bazę z chmurą. Dzięki tej aplikacji nie tylko masz wszystkie dowody zakupu pod ręką, ale możesz też ułatwić sobie analizowanie wydatków. Jeśli planujesz większe zakupy na Black Friday, ta aplikacja na pewno Ci się przyda.



Pan Paragon pozwala zrobić zdjęcie paragonu, zmienić je na obraz czarno-biały w razie potrzeby, wykadrować i nawet sam odczyta zapisane na nim informacje. Na zrzutach ekranu możesz zobaczyć, jak poradził sobie z paragonem za trampki. Bez problemu poznał sklep, towar, datę zakupu i cenę. Ponadto automatycznie dobrał czas obowiązywania gwarancji, ale w razie potrzeby można wszystkie te informacje zmienić. Pan Paragon pozwala też łatwo kategoryzować wydatki, co znacznie ułatwia planowanie domowego budżetu.

Ponadto w aplikacji Pan Paragon znajduje się kilka przydatnych narzędzi zakupowych. Można zrobić listę, zrealizować kupony i przejrzeć gazetki reklamowe popularnych sieci marketów. Nie zabrakło miejsca na przeróżne karty lojalnościowe. Myślę, że tę aplikację warto mieć ze sobą nie tylko w czasie zakupowego szaleństwa, ale i na co dzień.

Listonic

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Listonic to już klasyk wśród aplikacji ułatwiających zakupy. To jedna z najlepszych aplikacji do robienia list zakupów, która z czasem dorobiła się wielu dodatkowych funkcji. Największą zaletą Listonic jest możliwość udostępnienia listy innym (aplikacja znajdzie użytkowników Listonic na podstawie książki adresowej), dzięki czemu możecie wspólnie zrobić większe zakupy i wygodnie się przy tym komunikować.

Listonic to też ogromna pomoc dla łowców okazji. Można tu oczywiście przeglądać cyfrowe wersje gazetek promocyjnych, ale aplikacja idzie o krok dalej. Po stworzeniu listy zakupów można przejrzeć promocje na nie w ulubionych sklepach. To ciekawe podejście pozwala nie marnować czasu na szukanie promocji samodzielnie. Możesz po prostu iść na zakupy do tego sklepu, w którym znajdziesz najkorzystniejsze okazje.

Bonito – znana księgarnia, nowa aplikacja

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Do Czarnego Piątku jeszcze kilka dni, ale ciągniemy dalej temat zakupów internetowych. Kolejna aplikacja, której lepiej w tym tygodniu nie przegapić, to aplikacja sklepu Bonito. Aplikacja pojawiła się niedawno i może trochę za późno, ale jest rozwijana i dobrze rokuje. W ostatniej aktualizacji zmieniło się w zasadzie niewiele, ale zmiany ułatwią życie. Poprawione zostały powiadomienia push i komunikaty w aplikacji.

W aplikacji Bonito możesz przejrzeć cały asortyment sklepu, złożyć zamówienie i śledzić jego losy. Aplikacja znacznie ułatwia zamawianie gier planszowych, książek, audiobooków, muzyki, artykułów papierniczych i wielu innych rzeczy, które można w Bonito nabyć. Wciąż aktualna jest możliwość odebrania zamówienia osobiście w punktach odbioru – wtedy nie trzeba płacić za dostawę.

OBS DroidCam – nie kupuj webcama, masz telefon

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Teraz dla odmiany coś, co być może pozwoli Ci oszczędzić sobie trudu zakupów. DroidCam OBS to aplikacja towarzysząca programowi do nagrywania ekranu i streamowania OBS Studio. Pozwala ona zamienić smartfon w webcam i dodać obraz z niego do nagrań w czasie rzeczywistym. Wystarczy, że Twój telefon i Twój komputer są połączone w jednej sieci lokalnej. Domyślnie komunikacja odbywa się po Wi-Fi, ale można pokusić się też o konfigurację połączenia kablem USB. Wymagana jest jeszcze wtyczka do programu OBS Studio dla Windowsa, macOS lub Linuxa.

Aplikacja pozwala oczywiście korzystać z obu aparatów i daje wyższą jakość obrazu niż niejeden webcam. Myślę, że to spora gratka dla vlogerów. Jak to działa, możesz zobaczyć na filmie.

Funny Painter – to może pomalujemy?

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Funny Painter to świetna aplikacja do malowania na telefonie, która symuluje naturalne narzędzia malarskie. Są tu przeróżne pędzle, farby, piórka, kredy, ołówki i wiele innych. Trudno przejść obojętnie koło takiego bogactwa narzędzi, a przy tym każde z nich można dodatkowo modyfikować. Aplikacja umożliwia zmianę wielkości, przezroczystości i twardości każdego z nich. Narzędzia realistycznie nakładają się na tło, jakby miało fakturę papieru.



Jakby tego było mało, aplikacja pozwala pracować na warstwach i łączyć je tak samo, jak można to robić w programach graficznych. Ba – rysunek można wyeksportować w formacie PSD i dokończyć pracę nad nim na komputerze. Oczywiście można też podłożyć zdjęcie jako wzór dla rysunku, skorzystać z pędzla klonującego i manipulować warstwami.

Funny Painter ma jeszcze jedną przewagę nad innymi aplikacjami do rysowania, dostępnymi w Google Play. Ma duży wybór siatek pomocniczych, które pomogą określić perspektywę, symetrię i tym podobne. To funkcja dość niespotykana, a bardzo artystom potrzebna. To aż dziwne, że aplikacja o takich możliwościach nie ma reklam ani dodatkowych opłat. Być może pojawią się później, ale na razie trzeba korzystać, póki jest za darmo.

