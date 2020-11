5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 30

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Otomoto Profi – giełda ciężkiego sprzętu

Cena: 0 zł. Ściągnij z Google Play

Na pewno znasz Otomoto – świetne miejsce, by kupić lub sprzedać samochód. W Polsce jest dostępna również wersja giełdy dla szukających dźwigów, maszyn budowlanych, ciągników, maszyn rolniczych, wózków oraz innego specjalistycznego sprzętu – Otomoto Profi.

W zasadzie poza pojazdami, które są dostępne na tej giełdzie, aplikacja nie różni się od zwykłego Otomoto. Sprzęt został podzielony na kategorie, w każdym ogłoszeniu można zobaczyć specyfikację, zdjęcia i skontaktować się ze sprzedawcą. Podobnie jak w aplikacji Otomoto, tu również można zapisywać ulubione wyszukiwania, by ułatwić sobie polowanie na konkretną maszynę.

APK Extractor – wyciągnij wszystkie APK ze swojego telefonu

Cena: 0 zł. Ściągnij z Google Play

APK Extractor to narzędzie do zapisywania kopii aplikacji zainstalowanych na Androidzie. Dzięki temu można je łatwo przenieść na inny telefon albo odtworzyć po resecie ustawień. APK Extractor poradzi sobie z większością aplikacji z różnych źródeł, w tym aplikacji systemowych.

Do tworzenia kopii aplikacji nie są potrzebne uprawnienia roota. Wszystkie pliki APK zostaną zapisane w pamięci telefonu, w ustawieniach można zmienić sposób nazywania (na przykład dodać datę).

Intellect – weź się w garść

Cena: 0 zł. Ściągnij z Google Play

Łatwo powiedzieć, zrobić trudniej. Intellect to aplikacja, która pomoże rozwiązać różne problemy w życiu. Możesz o niej myśleć jak o kieszonkowym psychoterapeucie, przy czym cały kurs został podzielony na małe zadania, które możesz robić, kiedy zechcesz. Intellect pomoże Ci poradzić sobie z prokrastynacją, niepokojem, problemach w związku i tym podobnymi trudnościami.



Aplikacja Intellect została opracowana przez psychologów i psychoterapeutów. Na początku korzystania z niej możesz wybrać ścieżkę, którą chcesz podążać (ja wybrałam produktywność i walkę z prokrastynacją) i rozwiązać krótki test osobowości. W kolejnych etapach wytłumaczone zostaną zjawiska i poznasz sposoby, by sobie z nimi poradzić. Treści w aplikacji można czytać lub słuchać – Ty wybierasz.

Mój program walki z prokrastynacją został zaplanowany na 4 tygodnie i jeszcze nie mogę ocenić jego skuteczności. Na pewno zaś mogę ocenić aplikację. Intellect stoi na wysokim poziomie, jest czytelna, wygodna i nie ma ani jednej reklamy.

Ding Reminder – pamiętaj, by się nawodnić!

Cena: 0 zł. Ściągnij z Google Play

Człowiek potrzebuje codziennie około 2 litrów wody. Wszystko zależy od pogody, płci, wieku i stopnia aktywności fizycznej. Choć uczucie pragnienia nie jest nikomu obce, sporo osób ma problem z prawidłowym nawodnieniem. Ding Reminder ma w tym pomóc.

Przy pierwszym uruchomieniu trzeba podać w aplikacji swoje dane, na tej podstawie zostanie ustalone niezbędne spożycie wody na dzień. Aplikacja będzie przypominać o tym, że trzeba się napić. Interwały lub wybrane godziny można wybrać samodzielnie. Po napiciu się trzeba uzupełnić dziennik. Można to zrobić jednym dotknięciem ekranu. W raportach pojawią się także informacje o średnim spożyciu wody w danym czasie. Dane zgromadzone w aplikacji są przechowywane lokalnie, płatna wersja pozwala zrobić też lokalną kopię zapasową.

Kiedy Śmieci – terminarz wywozu odpadów

Cena: 0 zł. Ściągnij z Google Play

Kiedy Śmieci to aplikacja z terminarzem odbioru śmieci dla wybranych gmin województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Z czasem gmin powinno być więcej. Twórcy aplikacji zaprosili wiele gmin w Polsce do współpracy. Jeśli gminy się zgodzą, ich harmonogramy również będą dostępne w Kiedy Śmieci. Możesz też zaproponować ten pomysł w swojej gminie. Myślę, że to dobry pomysł, by wszystkie gminy zebrały informacje o wywozie śmieci w jednym miejscu.

Na początku trzeba wybrać gminę, w której wywóz śmieci Cię interesuje. Od razu zobaczysz najbliższy termin wywozu i typ odpadów, które będą odebrane. Terminarz jest dostępny także w postaci kalendarza. W ustawieniach możesz włączyć przypomnienia. Ponadto w aplikacji znajduje się podstawowy przewodnik po sortowaniu odpadów.

