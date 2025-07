Intel szykuje turbodoładowane procesory dla graczy

Znany z trafnych przecieków informator zdradził, że Intel szykuje nową rodzinę procesorów mobilnych - Nova Lake-AX. Chociaż brak jak na razie jakichkolwiek szczegółów, to wszystko wskazuje na to, że będą to mocarne APU, mające rywalizować z serią AMD Strix Halo. Te zaś oferują wydajność graficzną zbliżoną do układów GeForce RTX 4070 Laptop.