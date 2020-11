3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 6

Android to już poważna platforma do grania, która zastąpiła nam przenośne konsole. Dlatego postanowiliśmy szukać w Google Play ciekawych, dobrze przygotowanych gier, w które naprawdę warto zagrać na telefonie lub tablecie z Androidem.

Dead Cells

Cena: 34,99 zł, ale do 19 listopada kosztuje 19,99 zł. Pobierz z Google Play

O platformówce „Dead Cells” możesz myśleć jak o połączeniu „Castlevanii” z grami roguelike, generowanymi proceduralnie. Wcielasz się tu w nieudany eksperyment alchemiczny, uwieziony w ogromnym, mrocznym zamku. W Dead Cells możesz grać szybko, a możesz zwiedzić każdy zakamarek zmieniającej się planszy.

Jedno jest pewne – musisz nauczyć się obsługiwać przeróżne typy broni i zrozumieć zachowania różnych typów przeciwników. To jedna z tych gier, w których ginie się często, ale za każdym razem z nowymi doświadczeniami. Jako że zamek zmienia się po każdej śmierci bohatera, nie będzie tu nudy. Nigdy. Gra jest trudna, ale bardzo satysfakcjonująca. Przy tym jest bardzo ładna i ma świetną oprawę dźwiękową.

Hitman Sniper

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy. Pobierz z Google Play

„Hitman Sniper” to interesujące podejście do gry mobilnej, której głównym bohaterem jest Agent 47. Do sterowania wystarczy jeden palec, ale wcale nie burzy to klimatu serii „Hitman”. Agent 47 musi wyeliminować wskazany cel, może też dla lepszego wyniku zająć się celami dodatkowymi. Nie brak też interesujących osiągnięć i bonusów sytuacyjnych, które zależą od mapy.

Im lepszy będzie styl zabójstw, tym więcej punktów uzbiera Agent 47 na każdym z poziomów. Po zakończeniu poziomu przychodzi wypłata. Pieniądze można wydać na lepszy sprzęt i rozwijanie umiejętności. W grze działa również ranking online, gdzie możesz porównywać swoje wyniki z wynikami znajomych z Facebooka.

Ordia

Cena: 18,99 zł. Pobierz z Google Play lub przetestuj za darmo

„Ordia” to relaksująca, pięknie pokolorowana platformówka. Nie ma tu tak dynamicznej akcji, jest za to sporo planowania kolejnych ruchów. Główny bohater, czyli zielona kulka z oczkiem, musi dostać się na samą górę tunelu, zbierając po drodze złote rybki (?). Robi to, skacząc między punktami, do których może się przyczepić. Nie muszę chyba dodawać, że dotknięcie roślin na ścianach tunelu grozi powrotem do początku poziomu?

W wersji próbnej możesz przejść 3 pierwsze poziomy. W pełnej wersji jest 30 podstawowych poziomów w trzech światach, osiągnięcia i różne poziomy dodatkowe. Przejście „Ordii” zajmie dobrych kilka godzin.

Carcasonne

Cena: 20,99 zł. Pobierz z Google Play

„Carcasonne” to klasyk wśród gier planszowych, bardzo dobrze przeniesiony na ekran dotykowy. W porównaniu do wydania w pudełku cyfrowa ma kilka przewag, w tym automatyczne liczenie punktów i możliwość podejrzenia listy kafelków, które jeszcze zostały w puli. Wielokrotnie nagradzany bestseller doczekał się wielu dodatków, które także można dokupić w cyfrowej wersji gry. Dodatki można niemal dowolnie łączyć, ale nie zawsze warto.

Zasady „Carcassonne” są dość proste. Gracze układają wspólnie mapę, na której znajdują się drogi, miasta, pola i klasztory. W swojej turze gracz dokłada wylosowany kafelek tak, by pomóc sobie lub zaszkodzić przeciwnikowi. Co ciekawe, nie zdarzają się tu sytuacje, by kafelka nie dało się dołożyć. Może to być co najwyżej niekorzystne.

Punkty są zliczane po zakończeniu miasta (czyli zamknięciu jego granic), drogi (by na początku i na końcu znajdowały się obiekty), klasztoru (otoczonego przez 8 innych płytek) oraz na końcu gry za pola. Zresztą, w aplikacji znajduje się interaktywny samouczek, który wszystko wyjaśni.

