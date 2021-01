5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 35

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Radio 357 – słuchaj nowej stacji, sprawdź ramówkę

Cena: 0 zł, stację można wesprzeć przez Patronite. Pobierz z Google Play za darmo.



Radio 357 to oczywiście aplikacja nowej stacji radiowej, prowadzonej przez osoby znane między innymi z Trójki. W aplikacji można oczywiście słuchać audycji i sprawdzić ramówkę, ale pojawiło się też kilka ciekawych dodatków. Fenomenalnym posunięciem jest integracja ze Spotify. Gdy w radiu puszczona zostanie piosenka, można od razu dodać ją do swojej kolekcji w usłudze muzycznej. Ponadto można z aplikacji połączyć się z odbiornikiem Chromecast i wesprzeć inicjatywę za pośrednictwem platformy Patronite.

Aplikacja startuje skromnie, ale w planach są bardzo ciekawe funkcje, jak możliwość ułożenia własnej ramówki, używania aplikacji jako budzika i słuchania archiwalnych audycji jako podcastów.

ZnanyLekarz – umów się na wizytę szybko i bezboleśnie

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play za darmo.

Portal ZnanyLekarz to nie tylko platforma, gdzie można poznać opinie o pracownikach służby zdrowia. Dla mnie to ostatnio podstawowe miejsce wyszukiwania lekarzy i umawiania się na wizyty – zarówno w gabinecie, jak i online. Coraz więcej przychodni udostępnia na platformie terminarz i pozwala zarejestrować się na wizytę w kilka sekund. Termin wizyty zostanie automatycznie dodany do kalendarza.

Aplikacja mobilna ZnanyLekarz ma jeszcze dwie funkcje, które są dla mnie istotne. Po pierwsze, mogę szybko umówić się na kolejną wizytę, jeśli dodam lekarza do ulubionych. To ogromna oszczędność czasu w porównaniu do rozmów telefonicznych z rejestracją w przychodni. Po drugie, aplikacja ma wbudowany czat i pozwala łatwo skontaktować się z lekarzem. Jeszcze nie wszyscy korzystając z tego rozwiązania, ale myślę, że ta aplikacja ma przyszłość. No i od razu widać ceny wizyt w prywatnych placówkach.

MeowTalk Beta – co Ci mówi Twój kot?

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play za darmo

Aplikacja MeowTalk Beta rozpoznaje dźwięki nagrane telefonem i na tej podstawie tłumaczy, co kot chce przekazać. Koty nie mają odpowiednika języka mówionego, ale wydawane przez nie dźwięki zdradzają intencje i stan emocjonalny (zadowolenie, szukanie rodzica, głód, złość, dyskomfort i tak dalej). Aplikacja bierze pod uwagę wiek i płeć kota – należy je podać przy zakładaniu dla kota profilu. Tu też zostaną zapisane wszystkie tłumaczone nagrania kociej mowy i w każdej chwili można je odsłuchać.

Każdą z przetłumaczonych wypowiedzi można zweryfikować i w razie potrzeby poprawić tłumaczenie. Dzięki temu sztuczna inteligencja będzie się uczyć i z czasem będzie skuteczniej tłumaczyć kocie wypowiedzi. W ten sposób można też nauczyć ją nowych zwrotów. Wymaga to od 5 do 10 próbek i zajmuje około doby.

W aplikacji można założyć konto, ale nie jest to wymagane do korzystania z niej. Wtedy dane o kotku i historia „rozmów” z nim będą przechowywane tylko lokalnie. Tłumaczenie działa także offline.

ToonApp – zrób sobie komiksowy awatar

Cena: 0 zł + reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play za darmo

ToonApp to aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, by ze zdjęcia osoby zrobić postać komiksową. ToonApp nadaje się tylko do przetwarzania w ten sposób portretów i robi to bardzo dobrze. Aplikacja bezbłędnie rozpoznaje twarz lub twarze na zdjęciu, wycina je, umieszcza na białym tle i stylizuje na komiks z ograniczoną paletą barw. Jeśli na obrazie końcowym zostaną niechciane fragmenty tła, mozna je ręcznie usunąć, korzystając ze wbudowanej „gumki”.

Aplikacja nie działa offline. Darmowa wersja pozwala zapisać grafiki kwadratowe o rozmiarze 384 x 384 px i przed przekazaniem finalnych efektów odtwarza reklamę. Płatna pozwala na przetwarzanie większych obrazów i nie wyświetla reklam.

Timezone Converter – niezbędna dla graczy online

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play za darmo



Pandemia sprawiła, że wróciłam do grania online i jak to w grach MMO, mam towarzystwo z różnych kontynentów. Umawianie się na wspólną akcję w świecie podzielonym na strefy czasowe jest ultra upierdliwe. Timezone Converter mi to bardzo ułatwia – mogę szybko sprawdzić, która godzina jest u kogo bez przepisywania i przeliczania.

Graficzna reprezentacja stref czasowych w tej aplikacji jest niesamowicie wygodna. W ustawieniach można dodać miasta, które powinny znaleźć się na liście. Dla każdego z nich wygenerowany zostanie kolorowy pasek z dniem i nocą. Paski można przesuwać na boki, by szybko przeliczyć, która godzina będzie za jakiś czas. Można też skorzystać z kalendarza, by umówić się z kilkudniowym wyprzedzeniem.

