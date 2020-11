5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu - część 32

Przygotowaliśmy kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

Scottie Go! Labirynth Mobile – planszówka do nauki programowania, którą wydrukujesz sam

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Seria gier Scottie Go! uczy dzieci programować, wykorzystując do tego urządzenia mobilne i fizyczne klocki. Gra planszowa okazała się wielkim hitem, doczekała się drugiej części, a teraz można ją mieć całkiem za darmo i bez reklam. Jest tylko jeden haczyk – klocki do Scottie Go! Labirynth Mobile musisz wydrukować sobie sam.

Celem gry jest doprowadzenie sympatycznego kosmity Scottiego do wyznaczonego miejsca na planszy, na dalszych etapach pojawią się też elementy, które trzeba przenieść. Z klocków dzieci muszą zbudować schemat blokowy programu, który wskaże drogę. W ten sposób dzieci mogą nauczyć się, jak działają pętle i podstawowa arytmetyka.

Po ułożeniu programu z klocków trzeba zrobić jego zdjęcie. Aplikacja zinterpretuje kolejne posunięcia, poinformuje o ewentualnych błędach składniowych, a jeśli wszystko jest w porządku, wykona program. Oczywiście Scottie Go! Labirynth Mobile bardzo łagodnie wprowadza młodych adeptów programowania w świat kroków i pętli.

Google One – posprzątaj sobie dysk

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Google One to aplikacja obowiązkowa dla wszystkich, którzy intensywnie korzystają z konta Google. Nawet jeśli nie masz wykupionego abonamentu, możesz użyć jej do zmiany ustawień kopii zapasowych swoich danych i posprzątać swoją skrzynkę pocztową, galerię Zdjęć Google i zawartość Dysku Google.

Ta ostatnia funkcja może niebawem bardzo się przydać. Google planuje doliczać zdjęcia w niższej jakości do ogólnego limitu przechowywanych danych. W czerwcu 2021 przyjdzie nam pożegnać się z nieograniczonym miejscem w Zdjęciach Google. Warto się na to przygotować: ściągnąć swoje zdjęcia, kupić abonament Google One (9 zł miesięcznie za 100 GB to przyzwoita cena) albo posprzątać, by nie przekraczać limitu zajętego miejsca.

Tu aplikacja Google One może pomóc. Pozwala ona znaleźć największe filmy, e-maile z dużymi załącznikami, pliki dawno nieużywane na Dysku Google i tym podobne. To spore ułatwienie.

Paperless Post – pocztówka to przeżytek

Cena: 0 zł za pierwsze 50 zaproszeń. Pobierz z Google Play

Paperless Post to aplikacja do tworzenia cyfrowych ulotek i zaproszeń. Aplikacja ma mnóstwo szablonów, fontów, GIF-ów i elementów dekoracyjnych, z których bardzo łatwo można złożyć jedyne w swoim rodzaju zaproszenie. Ponadto platforma Paperless Post pozwala śledzić, kto na zaproszenie odpowiedział, czy przyjdzie z dziećmi i tak dalej.

Paperless Post wpadła mi w oko z dwóch powodów. Po pierwsze, została niedawno zaktualizowana. Po drugie, ma intuicyjny interfejs i naprawdę śliczne, często wyjątkowe elementy dekoracyjne, które można wykorzystać na swoich zaproszeniach. Wiele jest dostępnych za darmo, a za niektóre trzeba zapłacić. Za darmo można stworzyć 50 zaproszeń.

Nie bez znaczenia jest też możliwość śledzenia listy gości, ale w Polsce jest z tym pewien problem – kartki można wysyłać tylko na amerykańskie numery telefonu. W Polsce musimy udostępniać linki za pośrednictwem komunikatora.

File Manager Plus – menedżer plików i FTP bez reklam

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Menedżer plików wydawany przez Files Manager Plus to bardzo klasyczny, ale wcale nie ubogi w funkcje program do przeglądania i udostępniania plików. Co ważne, można w nim wykonywać operacje na plikach nie tylko w pamięci telefonu, ale też na udziałach sieciowych. Menedżer plików połączy się z popularnymi chmurami, serwerem SMB w sieci domowej, serwerem FTP/SFTP i WebDAV.

Menedżer plików wyświetla miniatury plików graficznych i pozwala szybko podejrzeć zawartość wielu innych formatów.

CamToPlan – profesjonalna miarka AR

Cena: 41,99 zł. Pobierz z Google Play lub sprawdź wersję próbną

CamToPlan to aplikacja służąca do tworzenia planów na podstawie obrazu z kamery, wykorzystująca do tego możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Nie jest to pomiar tak dokładny, jak z użyciem profesjonalnych narzędzi laserowych, ale jeśli nie potrzebujesz danych z dokładnością do milimetra, CamToPlan sprawdzi się doskonale. Wykonanie pomiaru i rysowanie planu z użyciem tej aplikacji jest banalnie proste i szybkie.

W CamToPlan pomiar odbywa się z użyciem wirtualnych chorągiewek – korzystając z widoku z kamery, musisz ustawić je w odpowiednich punktach mierzonej powierzchni (na przykład na rogach pokoju). Aplikacja w czasie rzeczywistym narysuje plan, który możesz wyeksportować jako obrazek lub w formacie DXF, stosowanym przez programy CAD. Narysowane plany możesz też oglądać w 2D i 3D na ekranie telefonu.

Aplikacja kosztuje 41,99 zł i w tej wersji pozwala mierzyć płaszczyzny pionowe i poziome, a także obiekty 3D. W wersji darmowej możesz ją sprawdzić, mierząc powierzchnie poziome (na przykład podłogę) bądź rysując plany piętra.

