Bank Millennium z ważną nowością. Będzie szybciej i wygodniej

Nowe rozwiązanie to ukłon w stronę rosnącej grupy naszych klientów, dla których aplikacja mobilna stanowi podstawowe, a często jedyne narzędzie do korzystania z bankowości. Od teraz jej użytkownicy potwierdzą swoją tożsamość bezpośrednio w aplikacji bankowej, bez konieczności wpisywania danych do logowania do Millenetu. Nasze rozwiązanie wyróżnia się pełną integracją z aplikacją mobilną i uproszczonym procesem uwierzytelnienia. Jest szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Paweł Konopka, kierownik Zespołu Detalicznych Platform Cyfrowych w Banku Millennium