Action rzucił po 18,95 zł🤯 Taka Motorola kosztuje prawie dwie stówy!

Lokalizator dla Androida zgodny z Find My Device za p贸艂darmo

To nie jest jakie艣 badziewie, tylko androidowa wersja Apple AirTag. Dok艂adnie tak, sprz臋t nie musi by膰 w zasi臋gu Bluetooth Twojego telefonu, by mo偶na by艂o go namierzy膰. Google uruchomi艂 swoj膮 sie膰 Find My Device najpierw w USA, by w 2024 roku ruszy膰 z globaln膮 dost臋pno艣ci膮. Teraz miliardy urz膮dze艅 z Androidem i smart home pomog膮 ustali膰, gdzie zgubi艂e艣 sw贸j telefon lub w艂a艣nie takiego taga z Action.

Jako pierwszy du偶y producent takie tagi wprowadzi艂a do Polski Motorola. Cena? 166 - 179 z艂 za sztuk臋, zale偶nie od koloru. Cen臋 mo偶esz sprawdzi膰 np. w Media Expert, je艣li nie wierzysz - o tutaj. Tymczasem teraz tag korzystaj膮cy z tej samej sieci namierzaj膮cej Google'a kosztuje w Action 18,95 z艂. To tak tanio, 偶e trzeba lecie膰 do Action, zanim si臋 rozmy艣l膮.

Jest wymienna bateria, smycz i wbudowany g艂o艣nik

Sprz臋t nie jest przy tym jednorazowy, ma bateri臋 CR2032, kt贸ra pozwala na nieprzerwan膮 prac臋 przez a偶 10 miesi臋cy i mo偶na j膮 potem wymieni膰. Do dzia艂ania potrzebuje telefonu z Androidem przynajmniej 9 i konta Google 鈥 tak偶e jest zgodny ze wszystkimi telefonami wypuszczonymi na rynek od wielu lat.

Opr贸cz lokalizacji na Mapach Google, nasz tag mo偶na te偶 namierzy膰 w domu korzystaj膮c ze wbudowanego g艂o艣nika. To gratka dla zapominalskich. Ma艂e gabaryty i do艂膮czona smyczka pozwalaj膮 na 艂atwe przypi臋cie go do kluczy czy plecaka. Nie wybrzuszy te偶 jako艣 specjalnie portfela, a i pod siode艂kiem roweru nie b臋dzie si臋 rzuca艂 w oczy.

Jakby tego by艂o ma艂o, Action oferuje ten sprz臋t w a偶 5 kolorach: niebieskim, czarnym, wrzosowym, bia艂ym i jasnor贸偶owym (a mo偶e to be偶, nie znam, si臋 sami oce艅cie). Sam trafi艂em na ostatni膮 sztuk臋 w Action w starej cenie, po rabacie rozejd膮 si臋 na pniu 鈥 nie zwlekajcie.