Nauka angielskiego za darmo? Wygraj kod Babbel wart 420 zł!

Nauka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i wielu innych języków jest na wyciągnięcie ręki. Możesz wygrać kod na rok dostępu do aplikacji Babbel, która skutecznie uczy języków obcych.

Babbel to aplikacja do nauki języków obcych. Uczyć się możesz kiedy chcesz i jak chcesz – w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej z Google Play bądź App Store. Od innych aplikacji tego typu różni się tym, że od razu uczy mówić. Testuję Babbel już od kilku tygodni i naprawdę widzę efekty.

Kursy zostały stworzone przez specjalistów w taki sposób, by zapewniały zróżnicowane tematy, praktyczne słownictwo i by nie były nudne. Babbel oferuje również kursy zawodowe dla osób, które chcą wyjechać za granicę i specjalistyczne – na przykład Business English. Wszystkie dialogi i zadania są życiowe i pozwalają „osłuchać się” z językiem. Jak to działa, możesz zobaczyć na poniższym filmie.

Podoba się? Weź udział w konkursie. Mamy do rozdania 5 kodów na roczny dostęp do Babbel.

Konkurs! Wygraj kod o wartości 420 zł do Babbel

Żeby wziąć udział w konkursie, musisz w komentarzu pod tym artykułem odpowiedzieć na pytanie:

Z jakiej zabawnej sytuacji wyszedłbyś/wyszłabyś z twarzą dzięki znajomości języka obcego?

Dodatkowy warunek: nie liczą się egzaminy szkolne. Czekamy na historie z życia wzięte.

W konkursie wezmą udział komentarze napisane do godziny 23:59 w sobotę 30 listopada. Redakcja wybierze 5 z nich, które nagrodzimy rocznymi kodami na dostęp do Babbel. Wyniki podamy w sobotę 5 grudnia.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto, możesz sprawdzić Babbel za darmo przez tydzień.

Baw się dobrze i ucz się pilnie :-)

