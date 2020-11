Black Friday 2020 - promocje bez kitu

Black Friday coraz bliżej, zaraz po nim będzie Cyber Monday. Promocje zasypują nas z każdej strony. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu, by łatwiej było znaleźć najlepsze oferty. Będziemy na bieżąco informować Was o nowych okazjach w czasie Black Week 2020.

Artykuł jest codziennie aktualizowany

Laptopy, tablety, słuchawki i smartwatche Huawei tańsze do 55%

Huawei oferuje zniżki do 55% na własne produkty, w tym na najnowsze urządzenia w portfolio marki. Promocja już wystartowała i potrwa do 30 listopada. Obejmuje laptopy, tablety, słuchawki, smartwatche i routery. Promocyjne urządzenia można kupić w sklepie internetowym huawei.pl oraz u partnerów.

Siedem modeli smartfonów Realme taniej

Firma Realme już ruszała z pierwszymi czarnopiątkowymi promocjami. Podczas Black Week, który potrwa do 30 listopada, 7 modeli smartfonów tej marki będzie można kupić taniej. Obniżki sięgną nawet 50%, a na początek obejmują smartfony Realme X50 5G i Realme C11.

Black Friday w Huawei dotarł też do sklepu AppGallery

Z okazji Black Friday Huawei przygotował również promocję w swoim sklepie z aplikacjami. Pobierając 4 aplikacje z AppGallery możemy otrzymać jeden z atrakcyjnych voucherów. Do wyboru są: 10 zł w aplikacji SkyCash, 5 zł zniżki w aplikacji Pizza Hut, 24% zniżki na zamówienie w Empik Foto, 30-dniowy darmowy dostęp do serwisu Legimi lub 6-miesięczny dostęp do TIDAL HiFi.

Xiaomi proponuje hulajnogi, opaski, słuchawki i inne gadżety

Swoje propozycje przygotował także polski oddział Xiaomi, który jednak tym razem zachęca nas do kupna nie smartfonów, a hulajnóg, opasek i innych produktów, jak walizki. Tegoroczne promocje przygotowane przez Xiaomi Polska będą trwały ponad dwa tygodnie. Produkty w specjalnych cenach będzie można kupić już od godziny 00.00 w nocy z 19 na 20 listopada. Oferta będzie dostępna aż do północy w Mikołajki, czyli 6 grudnia 2020 roku.

W T-Mobile promocje dla klientów indywidualnych, biznesowych i w ofercie MIX

W T-Mobile dostępnych będzie 12 dni promocji z okazji zbliżających się Black Friday i Cyber Monday. W tym roku klienci indywidualni, MIX i biznesowi T-Mobile mogą liczyć na obniżki najpopularniejszych smartfonów, a dla użytkowników T-Mobile na kartę operator przygotował bonus w postaci 20% więcej środków przy każdym doładowaniu.

