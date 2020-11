Black Friday: Oppo obniża ceny wybranych telefonów i zegarków

Z okazji tegorocznego Czarnego Piątku marka Oppo przecenia kilka swoich produktów, telefonów i zegarków. Obniżki mieszczą się w zakresie od 150 zł do 400 zł.

Nie od dziś wiadomo, że ze świątecznymi zakupami nie warto czekać na ostatnią chwilę, dlatego słynny Black Friday jest jedną z lepszych na nie okazji. W Oppo w tym roku promocje czarnopiątkowe obejmują wybrane smartfony i smartwatche, które będą dostępne w sklepach w niższej cenie. Jednocześnie każdy, kto szuka sprzętu razem z ofertą operatora, znajdzie coś dla siebie.

Które modele zostały przecenione?

W sklepach pojawią się następujące oferty z rabatem:

Smartwatche, a także smartfony Oppo A91 oraz Oppo A72 będzie można zakupić w wymienionych cenach do 30 listopada tego roku. Oppo Reno3 po obniżce chętni złapią natomiast chwilę dłużej, do 3 grudnia. Promocja na obie wersje Oppo A12 rusza za to bezpośrednio w Black Friday, czyli 27 listopada i skończy się także 3 grudnia.

Dodatkowo, w ramach Black Week na Allegro wyraźnej obniżce uległa cena smartfonu Oppo A73 4/128 GB, z 1199 zł do 799 zł.

Okazje w T-Mobile

Osoby poszukujące korzystnych możliwości zakupu u operatora mogą sięgnąć po ofertę T-Mobile – zarówno w wersji dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz bez umowy. W tym pierwszym wariancie wybierać można spośród trzech modeli z serii A, cechującej się dobrym stosunkiem jakości i funkcjonalności do ceny. Model Oppo A53 kupujący dostaną teraz za 1 zł na start – zamiast 179 zł w taryfie M za 75 zł miesięcznie z nielimitowanymi usługami komunikacyjnymi i Internetem bez limitu danych. Oppo A72 również ma obecnie obniżoną cenę ze 179 zł do 1 zł na start w pakiecie S z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz paczką 8 GB. Oppo A31 przeceniony został zaś ze 149 zł na 1 zł na start w ofercie MIX za 40 zł.

Oppo A73

Ciekawe okazje znajdują się również w ofercie dla biznesu (wszystkie podane ceny netto):

Oppo A31 w cenie 49 zł na start (zamiast 99 zł) w ofercie Magenta Biznes za 60 zł miesięcznie,

(zamiast 99 zł) w ofercie Magenta Biznes za 60 zł miesięcznie, Oppo Reno4 Lite za 99 zł na start (zamiast 199 zł) w ofercie Magenta Biznes S za 90 zł miesięcznie,

(zamiast 199 zł) w ofercie Magenta Biznes S za 90 zł miesięcznie, Oppo Watch 46 mm za 9 zł na start (zamiast 99 zł) w ofercie Magenta Biznes S w kwocie 80 zł na miesiąc.

W ofercie T-Mobile zainteresowani mogą ponadto nabyć w niższej cenie model Oppo A72 bez umowy po obniżce z 980 zł do 820 zł.

Rabaty w Play

Black Week u fioletowego operatora potrwa do 3 grudnia. W tym czasie przecenione będą modele Oppo Reno4 Lite (do 1299 zł), Oppo A91 (do 999 zł), Oppo A31 (699 zł) oraz smartwatch Oppo 46 mm (999 zł).

Rabaty czekają również na klientów abonamentowych: Oppo Reno4 Z można kupić teraz za 1 zł na start (zamiast 69 zł) w taryfie za 135 zł miesięcznie. Ta sama kwota miesięczna dotyczy Oppo A52, który na start kosztuje teraz 1 zł, po obniżce z 39 zł. W podobnej ofercie klienci otrzymają Oppo A53 z przeceną na start z 59 zł do 1 zł, jak również Oppo A91, którego cena startowa spadła z 99 zł do 1 zł. Oppo A31 z upustem to również wydatek 1 zł na start po przecenie z 89 zł w taryfie za 135 zł na miesiąc.

Oppo Reno4 Z 5G

