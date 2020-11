Projektory multimedialne Philips PicoPix i NeoPix taniej na Black Friday

Czarny Piątek może być także dobrą okazją dla miłośników kina domowego. Dystrybutor Philipsa, firma KONTEL, proponuje na Black Friday dwa projektory multimedialne z serii PicoPix i NeoPix w całkiem atrakcyjnych cenach. Dodatek stanowi promocyjny dostęp do CDA Premium.

Pierwszy z proponowanych modeli jest Philips PicoPix Max. Standardowa cena tego projektora sięga nawet 4999 zł, gdy w czarnopiątkowej promocji można go upolować za 3599 zł.

Philips PicoPix Max to lekki, kompaktowy projektor z wbudowanym akumulatorem zapewniającym 3 godziny oglądania. Wyświetlany obraz jakości Full HD osiąga rozmiar 120 cali, a oprawę dźwiękową zapewniają wbudowane głośniki stereo.

Projektor obsługuje popularne standardy łączności – Bluetooth, WiFi, USB C, microSD, HDMI, Airplay, Miracast. Rzutnik o jasności 800 ANSI lm pracuje w technologii DLP, a jego żywotność to 30 tys. godzin, co przy użytkowaniu średnio przez 4 godziny dzienne wystarczy na 20 lat. Do dyspozycji użytkownika jest też 16 GB wbudowanej pamięci. W zestawie znajdziemy mini statyw umożliwiający przymocowanie projektora oraz pilot zdalnego sterowania.

Drugi model – Philips NeoPix Ultra 2 – to nowość producenta w globalnej ofercie firmy. Standardowa cena tego urządzenia to 1799 zł, a z okazji Czarnego Piątku można go mieć za 1289 zł. Projektor w technologii LCD z lampą LED wyświetla obraz na 65 calach w rozdzielczości 1920x1080 pikseli.

Na pokładzie urządzenia znajdziemy moduły Wi-Fi i Bluetooth, HDMI, VGA, USB oraz slot na karty microSD. W pamięci projektora zainstalowane zostały aplikacje, takie jak Netflix, YouTube, Firefox, Express, VPN czy VLC. Urządzenie posiada wbudowane głośniki, zaś korekcję obrazu ustawia się ręcznie.

Promocja z okazji Black Friday na te modele trwa do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów. Można z niej skorzystać w wybranych sieciach retailowych, salonach sprzedaży i internetowych sklepach partnerskich,

Na kupujących czeka też niespodzianka w postaci dostępu do platformy CDA Premium na okres 2 lub 3 miesięcy. Szczegóły w tej informacji.

