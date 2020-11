Microsoft Surface taniej na Black Friday

Z okazji tegorocznego święta promocji Black Friday, Microsoft przygotował specjalną ofertę na urządzenia z linii Surface, takie między innymi jak Surface Book 3 czy Surface Pro 7.

Czarnopiątkowa oferta promocyjna Microsoftu obowiązuje do 7 grudnia 2020 roku i obejmuje wybrane urządzenia z linii Surface w sieciach sklepów RTV Euro AGD, MediaMarkt, Media Expert oraz x-kom. Obejmuje ona następujące komputery:

Surface Book 3 w cenie od 7599 zł ,

, Surface Pro X w cenie od 6699 zł ,

, Surface Laptop 3 w cenie od 4699 zł ,

, Surface Pro 7 w cenie od 4499 zł.

Microsoft Surface Book 3 to najbardziej zaawansowane jak dotąd urządzenie z rodziny Surface, które łączy w sobie szybkość działania z wszechstronnością laptopa, tabletu i przenośnego komputera do pracy twórczej. Komputer wykonuje zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej - edytuje duże pliki wideo i umożliwia profesjonalną obróbkę zdjęć. Laptop jest o ponad 50% szybszy niż Surface Book 2, co zawdzięcza wydajnemu procesorowi Intel Core dziesiątej generacji. Za generowanie grafiki w sprzęcie odpowiada układ graficzny Nvidia GeForce GTX, a w komplecie otrzymujemy dysk o pojemności nawet 1 TB i maksymalnie 32 GB pamięci RAM.

Surface Book 3 to także do 17,5 godziny pracy na jednym ładowaniu, a ulepszony tryb wstrzymania zadba o baterię, wydłużając czas jej działania, gdy nie korzystamy z komputera. Do wyboru są wersje 13,5” oraz 15”, wyposażone w czytelny ekran PixelSense o wysokiej rozdzielczości. Za sprawą dwóch ulepszonych mikrofonów studyjnych dalekiego zasięgu, rozmówcy usłyszą użytkownika głośno i wyraźnie. Technologia Dolby Atmos pozwoli zanurzyć się w świecie dźwięku, a na wysokiej jakości, podświetlanej klawiaturze szybko napiszemy wielostronicowe teksty. Zaletą urządzenia jest odczepiany ekran, który w mgnieniu oka przekształca laptopa w tablet. Surface Book 3 pracuje pod kontrolą systemu Windows 10.

To, co wyróżnia Surface Pro X to smukłość, lekkość i elegancja. Gdy dodamy do tego 13-calowy bezramkowy ekran dotykowy PixelSense o charakterystycznym współczynniku proporcji 3:2, który gwarantuje maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni oraz niezwykle szybką łączność z siecią LTE Advanced Pro, otrzymamy urządzenie, które możemy zabrać ze sobą wszędzie (nie odczujemy jego ciężaru) i zapewniające stały kontakt z innymi.

Surface Pro X możemy natychmiastowo przekształcić z laptopa w tablet lub przenośne studio. Sami decydujemy, z którego trybu skorzystać. Możliwości sprzętu można wzbogacić sięgając po klawiaturę Surface Pro X Keyboard. Jest stylowa i kompaktowa, a poza tym wyposażona w duży trackpad, który umożliwia precyzyjną nawigację. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi aż do 13 godzin.

Jest lekki i elegancki, więc zabierzesz go ze sobą wszędzie, a przy tym nie brakuje mu szybkości i wydajności. Mowa o Surface Laptop 3, dostępnym w dwóch rozmiarach - 13,5" i 15" oraz dwóch stylowych wersjach wykończenia klawiatury. Niezależnie od tego, czy tworzymy, nadrabiamy zaległości ze znajomymi, czy po prostu odpoczywamy, urządzenie powinno spełnić nasze oczekiwania.

Surface Laptop 3 wyposażono w porty USB-C i USB-A, interaktywny ekran dotykowy PixelSense i funkcję wznawiania po otwarciu. Wbudowane kamery HD i mikrofony studyjne zapewnią wyraźny obraz i czysty dźwięk podczas rozmów wideo. Za sprawą głośników Omnisonic wspieranych przez technologię Dolby Audio można się przekonać, jak świetnie może brzmieć muzyka, audiobooki i podcasty. Bateria pozwala nawet na cały dzień pracy.

Surface Pro 7 to urządzenie, które w szybki sposób przekształcisz z laptopa w tablet lub przenośne studio. Dobierając do niego dostępną w wielu kolorach klawiaturę Surface Type Cover oraz pióro Surface, można łatwo skorzystać ze wszystkich możliwości tego sprzętu.

Dzięki wydajnemu procesorowi Intel Core, szybkiemu ładowaniu i baterii wystarczającej na cały dzień, można pracować i konsumować ulubione treści kiedy tylko przyjdzie na to ochota. Porty USB-C i USB-A umożliwią wygodne podłączanie wyświetlaczy, stacji dokujących i innych urządzeń, a także ładowanie akcesoriów.

Źródło tekstu: Microsoft