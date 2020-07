Surface Laptop 3 z procesorami AMD dostaje aktualizację firmware

Microsoft zaczął wypuszczać aktualizacje dla laptopów Surface 3. Poprawki firmware wprowadzają zmiany mające znacznie podnieść komfort użytkowania tych urządzeń.

Laptopy Surface z tej serii debiutowały w tym roku w dwóch wersjach: z procesorami AMD oraz Intela. Wszystkie egzemplarze z procesorami AMD mają wyświetlacze 15" i to właśnie one otrzymują aktualizację, w której znajdują się zarówno poprawki firmware, jak i sterowników. Na liście zmian znajdziemy m.in. optymalizację UEFI, która zwiększa stabilność całego systemu, optymalizację pracy baterii urządzenia, a także niewielkie zmiany w korzystaniu ze stacji dokującej Surface Dock 2. Na tym nie koniec - nowy sterownik (numer 26.20.12055.1000) odpowiada za lepsza obsługę monitora zewnętrznego.

Zobacz też: Surface Laptop 4 może korzystać z procesora AMD Ryzen 7 4800U

Jak zwykle aktualizacje dotyczą użytkowników korzystających z systemu Windows 10 w wersjach do 1903 lub nowszych (przypomnę, że aktualizacja Maj 2020 to wersja 2004). Jeśli posiadasz Surface Laptop 3 i chcesz sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wejdź po prosto do ustawień. Jednak jeśli Microsoft już ją wypuścił dla Twojego urządzenia, powinna zainstalować się samoczynnie.

A co z użytkownikami egzemplarzy mających procesory Intel? Jak na razie Microsoft nie zapowiada aktualizacji dla tych modeli. jednak zauważyć można, że ogólnie urządzenia mające na pokładzie AMD są znacznie częściej aktualizowane, niż te z procesorami firmy Intel.