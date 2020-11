Surface Duo - Microsoft szykuje urządzenie do globalnego debiutu. Ale kiedy?

Urządzenie Surface Duo jest dostępne tylko i wyłącznie USA. A kiedy będzie można dostać je w innych rejonach świata? Mamy już pierwszy, orientacyjny termin.

Microsoft oczywiście nie zamierza poprzestać na jednym tylko rynku, choćby i tak dużym, jak liczące ponad 300 milionów mieszkańców Stany Zjednoczone. Ostatnie doniesienia podają, że otrzymał już certyfikację dla Surface Duo w Kanadzie, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Ten ostatni kraj interesuje nas oczywiście najbardziej, ponieważ będzie pierwszym w Europie, gdzie pojawi się oficjalnie. A kiedy? Nowe informacje mówią o tym, że pół roku po debiucie w USA, a ponieważ było to w sierpniu, wypada na luty 2021 roku. Dotyczy to zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Japonii. I coś jest na rzeczy, gdyż Microsoft prowadził przez ostatnich kilka tygodni rozmowy z operatorami mobilnymi w UK.

A czy warto czekać? Ogólnie Surface Duo zbiera pozytywne oceny, choć nie jest wolny od wad. Użytkownicy i recenzenci narzekają na zawiasy oraz problemy z portem ładowania. Na plus zaliczana jest urządzeniu wydajność oraz praktyczność. Przypomnę, że jest to pierwszy produkt Microsoft z Androidem na podkładzie, a dwa wyświetlacze 5,6" można złożyć w jeden, duży 8,1". W odróżnieniu od proponowanego przez Samsunga modelu Fold, który jest dość gruby, mamy tu zaledwie 4,8 mm grubości przy rozłożonym urządzeniu i 9,6 mm po złożeniu. Ma pojawić się z systemami Android 10 i 11, a także Windows 10X. A czy okaże się globalnym hitem i pozwoli Microsoftowi na stanięcie do rywalizacji z producentami składanych smartfonów? Poczekamy, zobaczymy.

